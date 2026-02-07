LA PALMESE HA PERSO LA BUSSOLA.  MA ORA SI DEVE CERCARE LA PACE

PALMA CAMPANIA (Luigi Alfano) - Una roba incredibile. Proprio quando tutto sembrava avviato al meglio, dopo che Grimaldi aveva riportato ordine e risultati, la Palmese ha perso la bussola. Viaggia senza direzione. Ha fatto passi incomprensibili e rischia di rovinare tutto. E, come se non bastasse, per la partita di domenica contro la Nocerina ha rotto nuovamente con i tifosi. Insomma, un caos indescrivibile. Per raccontare cosa succede, bisogna andare per tappe. A cominciare dalle dimissioni del vice presidente Luca Cassese. Sono state rese note dopo un mese, ma lo sapevano tutti. Uno scontro frontale con il Presidente Russo di Caserta che a sua volta ha annunciato la sua uscita di scena convocando l’assemblea dei soci per la elezione di un nuovo presidente. Poche ore dopo post ritirato dal sito. Una storia da decifrare. Cassese aveva chiuso l’arrivo di tre giocatori: Ndoje dal Livorno, Iacoponi dal Prato e infine Corigliano dal Sora. Li aveva chiesto Grimaldi per rinsaldare la squadra avviata ad una clamorosa risalita in classifica. Il Presidente ha imdugiato e Cassese si è ribellato. Sono seguiti tre giorni di incontri e scontri e alla fine Russo ha lanciato il sasso. Ma forse sarebbe bastato incontrarsi. Una scelta improvvida, alla vigilia del derby con la Nocerina e nonostante il grido di allarme del mister. Aggravata a mercato chiuso fa qualche pesante infortunio. Roba incredibile. La Palmese prova a farsi male da sola- E non si intuisce una via di uscita. Giovedi, per completare, l’ultima scelta di Russo. E’ stata accettata la richiesta della Nocerina di giocare alle 18 e cioè proprio all’orario in cui domenica è fissata la sfilata del Carnevale. Un affronto ai tifosi. Un impedimento a seguire la squadra. Addirittura un conflitto con il Carnevale, in dispregio alla maglia celebrativa che viene indossata fino al 15 febbraio e frutta alla Palmese 30mila euro del Comune. “Per Voi nessuna considerazione” , hanno scritto in un manifesto i tifosi della Curva Est. Seconda rottura clamorosa dopo che proprio alla partita di andata la scelta di giocate a Sarno dando 2200 biglietti agli ospiti e 900 ai palmesi fece succedere il finimondo e si conclude con una dolorosa sconfitta 0-1. Riesce difficile commentare cosa succede a questa Palmese autolesionista. Teore Grimaldi si è chiuso nel silenzio e in un dolore nel cuore che fa tristezza a tutti i tifosi. Si cercano risposte. Si vorrebbe scoprire il motivo di tutto questo. La risposta è stata prima il mutismo e i post di “unione” societaria con rinnovo dell’impegno verso l’obiettivo e infine l’annuncio della resa che è tutta da discutere. E proprio quest’ultimo passo non è più percepibile. Il progetto che nacque in estate doveva essere triennale ma ha generato mille contraddizioni. Per la seconda volta un derby così sentito, quello contro la Nocerina, non è argomento del giorno. Russo ha fatto una provocazione? . Non spiega perché ha voluto fare il diniego ai giocatori presi mettendo in difficoltà Grimaldi. Non risponde ai tifosi. Ha scelto idi annunciare l’addio. Tutto questo mentre la Nocerina è alle porte e le tribune del nuovo stadio prendono forma e sono bellissime. Le domande surreali di queste ore sono amare: perché tutto questo? Chi giocherà nel nuovo stadio Arena Taeglanum che sarà il gioiello del calcio in Campania? Risposte che potrebbero venire lunedì sera col cambio del presidente. Se avviene. O con una pace in extremis per evitare che la palla passi al Sindaco proprio nei giorni cruciali del Carnevale palmese che è tra i più importanti d’Italia. Sembra uno scherzo. Invece è tutto vero. La Palmese è nel caos. Lo si sapeva. Ma tutti negavano, E adesso? Bisognerà attendere. Col fiato sospeso. Sperando che Russo e Cassese decidano di stringersi la mano.