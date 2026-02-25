Scandalo Imolese, evasione milionaria: cosa rischia la dirigenza del club

Scandalo Imolese: evasione per due milioni di euro, denunciati due dirigenti

Due dirigenti sono stati segnalati alla Procura di Bologna con l’accusa di indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti, un reato che prevede pene fino a sei anni di reclusione. Le Fiamme Gialle hanno inoltre disposto un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per un valore di circa 160mila euro, tra cui conti correnti, veicoli, terreni e immobili situati anche tra la provincia di Siracusa e il Bellunese. L’inchiesta ha preso avvio da una verifica fiscale legata all’acquisto, da parte del club, di circa 200mila euro di crediti fiscali da un’impresa edile di Pisa, utilizzati per compensare debiti tributari. Tali crediti, riconducibili al cosiddetto 'bonus facciate', sarebbero risultati inesistenti perché riferiti a lavori mai eseguiti. Gli accertamenti successivi, condotti su una contabilità definita dagli investigatori 'frammentaria', avrebbero fatto emergere ulteriori ricavi non dichiarati e Iva detratta senza titolo. Gli atti sono stati trasmessi anche alla Covisoc, organo di controllo della Figc, per eventuali valutazioni sotto il profilo sportivo. Per altre vicende, il club è in liquidazione giudiziale dalla fine di ottobre 2025.