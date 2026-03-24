Come sta andando l'Ostiamare di De Rossi: si gioca il primo posto in classifica

In Serie D domani cinque recuperi per la ventisettesima giornata. Il Lentigione ospita la Pistoiese nella sfida fra seconde a quattro punti dalla capolista Desenzano mentre Teramo e Ostiamare ripartono dal 1' del secondo tempo in Abruzzo con la squadra romana avanti 1-0 dopo la sospensione dello scorso 15 marzo per infortunio all'arbitro: gara di fondamentale importanza per le due formazioni che, rispettivamente terza e seconda separate da due lunghezze, inseguono la vetta dove, con una vittoria, l'Ostiamare tornerebbe subito viaggiando a due punti dall'Ancona prima in classifica. La Nuova Igea Virtus si confronta tra le mura amiche con la Reggina. Negli incroci salvezza Acireale e Ghiviborgo ricevono Enna e Vivi Alto Tevere Sansepolcro.