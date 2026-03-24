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martedì 24 marzo 2026
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Come sta andando l'Ostiamare di De Rossi: si gioca il primo posto in classifica

Il cammino del club laziale, diretto dall'attuale tecnico del Genoa
Antonio Galluccio
2 min

In Serie D domani cinque recuperi per la ventisettesima giornata. Il Lentigione ospita la Pistoiese nella sfida fra seconde a quattro punti dalla capolista Desenzano mentre Teramo e Ostiamare ripartono dal 1' del secondo tempo in Abruzzo con la squadra romana avanti 1-0 dopo la sospensione dello scorso 15 marzo per infortunio all'arbitro: gara di fondamentale importanza per le due formazioni che, rispettivamente terza e seconda separate da due lunghezze, inseguono la vetta dove, con una vittoria, l'Ostiamare tornerebbe subito viaggiando a due punti dall'Ancona prima in classifica. La Nuova Igea Virtus si confronta tra le mura amiche con la Reggina. Negli incroci salvezza Acireale e Ghiviborgo ricevono Enna e Vivi Alto Tevere Sansepolcro.

Gli arbitri del prossimo turno

Girone D, ore 14.30, Lentigione-Pistoiese: Giordani di Aprilia. Girone E, ore 14.30, Ghiviborgo-Vivi Alto Tevere Sansepolcro: Palmisano di Saronno. Girone F, ore 14.30, Teramo-Ostiamare, dal 1' del secondo tempo sul risultato di 0-1: Zito di Rossano. Girone I, ore 14.30, Acireale-Enna: Iorfida di Collegno; Nuova Igea Virtus-Reggina: Cavacini di Lanciano.

Cambio in panchina nella Sacataldese

La Sancataldese ha comunicato di aver sollevato dall'incarico il tecnico Orazio Pidatella. Il nuovo allenatore è Giovanni Campanella.

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