Folgore Caratese già in rampa di lancio Anche il Barletta (+5 sul Martina) vede la C

ROMA - Corsa verso la C. Tre promozioni già acquisite: Scafatese (G), Grosseto (E), Treviso (C). Vado (A) di nuovo al massimo con quattro punti di vantaggio sul Ligorna. Folgore Caratese (B) +9 sul Chievo e in rampa di lancio con spumante già in frigo. Vola anche il Barletta (H): cinque punti di vantaggio sul Martina. Tutto da decidere nei gironi D (in lizza Desenzano, Lentigione e Pistoiese) e F (Ostiamare, Ancona e Teramo). Bagarre nel gruppo I: in vetta Savoia e Nissa, inseguono Athletic Palermo e Reggina ma c'è un'inchiesta federale in corso per un movimento anomalo di scommesse con cinque (?) gare attenzionate dalla Procura che sta svolgendo le sue indagini che potrebbe modificare la graduatoria generale anche in chiave salvezza.