Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 13 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Folgore Caratese già in rampa di lancio Anche il Barletta (+5 sul Martina) vede la C

Folgore Caratese già in rampa di lancio Anche il Barletta (+5 sul Martina) vede la C

Tre promozioni già acquisite: Scafatese (G), Grosseto (E), Treviso (C). Vado di nuovo al massimo. Tutto da decidere nei gironi D (in lizza Desenzano, Lentigione e Pistoiese), F (Ostiamare, Ancona e Teramo). Bagarre nel gruppo I: in vetta Savoia e Nissa, inseguono Athletic Palermo e Reggina ma c'è un'inchiesta federale in corso...
1 min

ROMA - Corsa verso la C. Tre promozioni già acquisite: Scafatese (G), Grosseto (E), Treviso (C). Vado (A) di nuovo al massimo con quattro punti di vantaggio sul Ligorna. Folgore Caratese (B) +9 sul Chievo e in rampa di lancio con spumante già in frigo. Vola anche il Barletta (H): cinque punti di vantaggio sul Martina. Tutto da decidere nei gironi D (in lizza Desenzano, Lentigione e Pistoiese) e F (Ostiamare, Ancona e Teramo). Bagarre nel gruppo I: in vetta Savoia e Nissa, inseguono Athletic Palermo e Reggina ma c'è un'inchiesta federale in corso per un movimento anomalo di scommesse con cinque (?) gare attenzionate dalla Procura che sta svolgendo le sue indagini che potrebbe modificare la graduatoria generale anche in chiave salvezza. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS