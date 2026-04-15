Tra le squadre già promosse in D anche Lucchese e Alessandria
ROMA - Ecco le squadre di Eccellenza che hanno conquistato già la promozione in Serie D per la prossima stagione: Melfi (Basilicata), Nibbiano&Valtidone (Emilia-Romagna gir. A), Millesimo (Liguria), Arconatese (Lombardia gir. A), Tritium (Lombardia gir. B), Borgosesia (Piemonte Vd’A, gir. A), Alessandria (Piemonte Vd’A, gir. B), Brindisi (Puglia), Licata (Sicilia gir. A), Modica (Sicilia, gir. B), Lucchese (Toscana gir. A), Rondinella Marzocco (Toscana gir. B), Schio (Veneto gir. A), Sandonà (Veneto gir. B).
MILLESIMO, CHE SCALATA! - Una curiosità: il Millesimo, squadra ligure della provincia di Savona per la prima volta ha conquistato la promozione nel massimo campionato dilettanti. In otto anni è passato dalla Seconda Categoria alla Serie D. La grande avventura giallorossa è iniziata nel 2018. Grande gioia per il patron Eros Levratto e per il tecnico Fabio Macchia L'esterno Michelangelo Bove ha partecipato alla scalata del Millesimo sin dalla Seconda Categoria e ha deciso di chiudere in bellezza dopo questo ennesimo successo. Per lui, laureato, una possibile carriera da dirigente.