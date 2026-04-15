Tra le squadre già promosse in D anche Lucchese e Alessandria

MILLESIMO, CHE SCALATA! - Una curiosità: il Millesimo, squadra ligure della provincia di Savona per la prima volta ha conquistato la promozione nel massimo campionato dilettanti. In otto anni è passato dalla Seconda Categoria alla Serie D. La grande avventura giallorossa è iniziata nel 2018. Grande gioia per il patron Eros Levratto e per il tecnico Fabio Macchia L'esterno Michelangelo Bove ha partecipato alla scalata del Millesimo sin dalla Seconda Categoria e ha deciso di chiudere in bellezza dopo questo ennesimo successo. Per lui, laureato, una possibile carriera da dirigente.