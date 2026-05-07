Un amore così grande: la Reggina protagonista della nuova puntata di D Valore

Spiegare cosa sia la Reggina per gli abitanti di Reggio Calabria è un’impresa ai limiti del possibile. Perché le parole quasi non bastano per rappresentare un amore così grande e viscerale, che permea le giornate di una città intera. Nella nuova puntata di ‘D Valore’, il format di Vivo Azzurro TV che racconta le storie del massimo campionato dilettantistico italiano, è questo lo scopo: cercare, attraverso i racconti di alcuni personaggi che gravitano o hanno gravitato in orbita amaranto, di mettere nero su bianco quello che la Reggina rappresenta per un reggino. Dalla fondazione, alla creazione del centro sportivo Sant’Agata, passando per gli anni d’oro della Serie A, finendo con la voglia di rinascita che spinge questa nuova fase di vita di un club iconico che ha segnato alcune delle stagioni più belle del nostro calcio: tutto questo è racchiuso nella puntata di ‘D Valore’, disponibile sulla piattaforma OTT della FIGC.