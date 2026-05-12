Premio Maestretti a Luigi Barbiero, l'annuncio sui social della LND
Attraverso i propri profili social ufficiali, la Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato che il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero è stato insignito del Premio “Maurizio Maestrelli”, prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno a figure che si sono distinte nel panorama sportivo per professionalità, fair play e dedizione.
Luigi Barbiero ha ricevuto il prestigioso Premio “Maurizio Maestrelli”
Un premio che rappresenta un importante attestato per il lavoro portato avanti da Barbiero nel corso degli anni alla guida della Serie D, punto di riferimento del calcio dilettantistico italiano. Nel messaggio pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti viene sottolineato il suo costante impegno al fianco delle società e dell’intero movimento LND, oltre alla passione e allo spirito di servizio dimostrati nel tempo. Il riconoscimento “Maurizio Maestrelli” celebra infatti non soltanto i risultati ottenuti, ma anche i valori umani e sportivi incarnati dai premiati, aspetti che la LND ha voluto evidenziare nel congratularsi pubblicamente con Barbiero per il traguardo raggiunto.