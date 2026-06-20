Il Sora sparirà da Frosinone per "trasferirsi" a Latina? Tifosi increduli e arrabbiatissimi: cosa succede

I tifosi si stanno organizzando online e offline per andare a protestare a Roma, sotto la sede della Figc, insieme ad altri gruppi organizzati. Perché esiste il rischio che il calcio sparisca da Sora, città della provincia di Frosinone, proprio mentre si sta andando spediti verso il 120° anno della fondazione del club bianconero, che ha una storia orgogliosa di calcio da raccontare, dai tempi di Claudio Di Pucchio in panchina e del sogno C1 che si avverò due volte, nel 1994 e nel 2001. No, non si tratta di una squadra qualsiasi: a Sora, negli anni d’oro del professionismo, hanno giocato Luiso (agli annali come il Toro di Sora), Giannichedda, Capparella, Marcolini e tantissimi altri, come per esempio Zappacosta che è sorano doc.

Sora, si aspetta la svolta

Sono ore di attesa e di angoscia. Il motivo? In pole per rilevare il titolo del Sora versione Serie D ci sarebbe il Nuovo Latina, una società neonata, già attiva sui social, che punta a vincere il bando del Francioni dopo aver rilevato la matricola dall’Asd Monti Ausoni. Traduzione: a Sora il pallone rischia di sgonfiarsi lunedì, per poi rigonfiarsi a Latina, a un’ora e mezza di macchina, in un’altra provincia, vicino al mare. Nota a margine: la rivalità tra le due piazze affonda nella notte dei tempi.

L'incontro con il sindaco

La questione è nelle mani dell’attuale patron del Sora, Angelo Tinto. Ieri abbiamo provato a contattarlo telefonicamente, ma non siamo stati fortunati. A fine campionato, Tinto ha aperto alla cessione del club, intavolando più trattative, per poi fare retromarcia due settimane fa, quando, in un tavolo istituzionale, alla presenza del sindaco Luca Di Stefano, dell’assessore allo sport Naike Maltese e della giornalista Cristina Lucarelli di Frosinone News (unica in loco della stampa locale), aveva detto che molto probabilmente sarebbe rimasto alla guida del Sora. Il primo cittadino ha confermato a Tinto l’uso gratuito dello stadio Tomei, il pagamento delle utenze e anche la scelta di rifare il manto erboso.

Due tavoli

Parallelamente pare proprio però che Tinto abbia continuato a trattare le quote della società su due tavoli. Da un lato con gli esponenti del Nuovo Latina, la cui presidenza fa capo a Mirco Rossetti con Roberto Noce direttore tecnico e Walter Pelle direttore sportivo, dall’altra parte con l’imprenditore campano Mario Russo, ex numero uno di Palmese e Avezzano, che ha intenzione di far continuare a vivere il calcio a Sora, tra l’altro supportato da Denny Lunghi, un altro imprenditore di Ceccano, che inizialmente si era mosso in solitaria. Tra Russo e Tinto si è anche trovato un accordo verbale, dopo che al sindaco di Sora si era esposto per non vedere la squadra scomparire dalla cartina geografica pallonara. La firma però non è arrivata, che poi è l'unica cosa che conta. Anzi, le comunicazioni si sono interrotte bruscamente quando tutti si aspettavano la nota ufficiale sul passaggio di proprietà, mentre il Nuovo Latina ha annunciato che presto ci saranno grandi novità all’orizzonte. Bisogna aspettare, attendere una mossa. Intanto Tinto sembra irreperibile e su Sora il meteo prevede nuvoloni in questo lungo weekend.