La scomparsa di Ciro Femiano: l'ultimo saluto ad Acireale
Questa mattina alle 10,30 i funerali dello storico dirigente sportivo che legò il suo nome anche alla lunga amicizia e collaborazione con Giorgio Perinetti a Siena, Bari, Napoli, Palermo e Venezia.
ACIREALE - Questa mattina nella Cattedrale della “sua” Acireale”, l’ultimo saluto a Ciro Femiano, la cui carriera, da calciatore, allenatore e dirigente, spaziò lungo l’intera penisola. Alle 10,30 avrà inizio il funerale celebrato da don Giuseppe Pavone, apprezzatissimo come sacerdote ma anche affezionato tifoso granata, parroco nella frazione di Santa Maria la Stella, dove nacque la scuola calcio fondata dai figli maschi del buon Ciro, la “Stella nascente”. Proprio nei giorni scorsi, Fabio ed Alfredo erano stati ricevuti dal sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, il quale aveva inteso sincerarsi delle condizioni del padre, figura assai nota in città, dove giunse nella prima metà degli Anni 70, dal Cantieri Navali di Palermo, affermandosi subito nella squadra acese che militava in Serie C, misurandosi con squadroni del calibro di Lecce, Salernitana, Messina, Bari, Benevento, Catania ed Avellino. E proprio in Irpinia approdò alla fine della stagione 1974/75, dopo che per due campionati consecutivi era risultato il migliore goleador dell’Acireale, prima 13 gol e poi 9. Per il prolifico attaccante si profilava un avvenire tra i professionisti, ma l’amore per Marinella, conosciuta ad Acireale e poi sposata, ebbe la meglio. Scarpe al chiodo e assunzione al Corpo di Polizia municipale del Comune di Napoli, dopo due esperienze vittoriose da allenatore tra i dilettanti, con San Pietro e Mugnano, a breve distanza da dove aveva cominciato a tirare i primi calci, il quartiere Marianella, periferia nord di Napoli, come hanno ricordato i fratelli Lello e Mimmo che oggi condividono il dolore con la moglie ed i figli, dalla “piccola” Simona ad Alfredo e Fabio, già calciatori professionisti in forza a varie squadre, tra le quali Como, Sambenedettese, Pisa, Savoia, Salernitana, Juve Stabia, Lucchese e Ternana. Piazze importanti anche quelle attraversate da papà Ciro quando decise di passare dal campo alla scrivania. Direttore sportivo di Giarre, Atletico Catania, Acireale, Savoia ed Ischia; poi, a fianco di Giorgio Perinetti, che lo piange al pari di un fratello, negli staff dirigenziali di Siena, Bari, Napoli, Palermo e Venezia. Pagine indimenticabili di un calcio romantico che Ciro Femiano, prima di ammalarsi, raccontava con dovizia di particolari anche ai nipotini Anita, Gabriele e Andrea, uno per ogni figlio, con i quali avrebbe voluto fortemente festeggiare il 76° compleanno, il prossimo 11 luglio (stessa data di Fabio), ma il fato ha detto di no.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D