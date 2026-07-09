Foggia, le strategie sul mercato sono pazzesche: Auteri spera di avere Talia, Viscardi e non solo. Ecco tutti i nomi

Non c’è ancora un solo giocatore, nel Foggia da consegnare a Gaetano Auteri . Ma le idee sembrano chiare: l’esperto tecnico siciliano, d'intesa con la società, punta su un mix di esperienza ( un nucleo di 6-7 giocatori ), più tanti giovani . Tra questi prende quota il ritorno in rossonero del centrocampista Menegazzo , rientrato al Bologna dopo il prestito nell'ultimo campionato, tra le poche novità positive dell'ultima stagione. E poi diversi obiettivi in uscita dal Benevento , età media 23 anni: i nomi trapelati negli ultimi giorni portano ai difensori Viscardi e Ferrara , ai centrocampisti Cretella, Talia e Kouan , ci sarebbe anche un pressing per l'attaccante Perlingieri .

Foggia, Auteri non vede l'ora di ripartire

L'ex tecnico della Strega, «non vede l’ora di cominciare», garantisce il presidente Gennaro Casillo a sua volta immerso nell’aria frizzante del ritorno al calcio giocato sebbene manchi poco più di un mese al debutto (metà agosto in Coppa). I rossoneri stanno arrivando in C, ma ufficialmente sono iscritti (da 2 giorni) in serie D dove sono retrocessi dopo l’ultimo strampalato torneo. Naturalmente l’ordine scattato dopo la prima storica retrocessione sul campo tra i dilettanti, è stato quello di azzerare tutto. Il Foggia ridotto al rango del dilettantismo ha potuto, regolamento alla mano, sbarazzarsi al 30 giugno di tutti i contratti dei tesserati fino a quel momento in organico con un risparmio per le casse del club stimato in circa 2 milioni.

Una squadra da rifondare

TUTTO DA RIFARE. Per questo rossoneri sono ancora senza squadra e impossibilitati a provvedervi fino a che non ci sarà la riammissione in C. Nel frattempo il direttore tecnico Pavone e il ds Casella stringono accordi sulla parola con i giocatori opzionati da Auteri, sperando che le intese reggano alla prova della firma che potrà essere messa dal 25 luglio, che sarà pure il primo giorno di ritiro precampionato a San Gregorio Magno (Salerno). Dunque, da cosa ripartire? Auteri, innanzitutto: il Foggia si affida allo storico avversario di tante battaglie per mettere alle spalle le ultime anonime e disastrose annate (una salvezza senza infamia due stagioni fa, una ai playout l’anno scorso e, infine, il capitombolo in D). L’ex allenatore del Benevento, esonerato per uno scherzo del destino proprio dopo uno 0-3 allo Zaccheria (novembre 2025), a giudicare dal nonosecondo che ci ha messo per accettare la proposta del Foggia, aspettava la telefonata giusta.

Via alla campagna abbonamenti

ABBONAMENTI. Ieri intanto il varo della campagna abbonamenti, con una o forse due partite in meno da scontare in campionato (se i rossoneri giocheranno in trasferta la prima di Coppa) per la squalifica di due giornate dello Zaccheria, ultima scoria dell'"annus horribilis" da mettere alle spalle.