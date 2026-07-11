In D è corsa al ripescaggio: avanti, c'è posto!
ROMA - Avanti, c'è posto! Con la chiusura delle iscrizioni al campionato per le società aventi diritto, il cui termine scadeva alle 14 di ieri, si è compiuto il primo passo verso la Serie D 2026-27. Dei 161 club interessati, 159 hanno depositato la documentazione che ora passerà al controllo della Co.Vi.So.D, il cui responso è atteso entro il 17 luglio. Le due iscrizioni non perfezionate riguardano il Valmontone, il quale ha depositato espressa rinuncia al campionato, e il Sora, che invece non ha presentato la domanda. La commissione di vigilanza si esprimerà anche in merito agli eventuali ricorsi presentati entro le ore 14 del 23 luglio. L’ultimo step in ordine temporale – prima del passaggio finale in Consiglio Direttivo della LND – è il 28 luglio, termine entro il quale la Co.Vi.So.D fornirà i pareri motivati sui ricorsi proposti. In sostanza, per raggiungere il format a 162 squadre (18 per nove gironi) ci sarebbero quattro posti liberi perché il Rimini, fallito in Serie C partirà dai campionati regionali. Inoltre, in C c'è la casella lasciata vuota dalla Ternana che potrebbe riportare tra i professionisti un altro club di D (il Foggia spera). La Ternana con una nuova società punta alla fusione con l'Orvietana ma occorre il parere vincolante del presidente federale Malagò.
Ecco le società che hanno presentato regolare domanda in Serie D.
Abruzzo (6): Giulianova, L’Aquila, Lanciano, Notaresco, Santegidiese, Teramo
Basilicata (2): Francavilla, Melfi
Calabria (5): Digiesse PraiaTortora, Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia
Campania (12): Afragolese, Ebolitana, Gelbison, Gladiator, Ischia, Nocerina, Paganese, Palmese, Real Forio, Real Aversa Normanna, Sarnese, Turris
Emilia Romagna (8): Cittadella Vis Modena, Correggese, Lentigione, Mezzolara, Nibbiano & Valtidone, Piacenza, Progresso, Sasso Marconi
Friuli Venezia Giulia (4): Brian Lignano, Cjarlins Muzane, Lavarian Mortean Esperia, Triestina
Lazio (9): Albalonga, Anagni, Anzio, Aranova, Atl.Lodigiani, Certosa, Flaminia, Trastevere, Unipomezia, Valmontone.
Liguria (7): Celle Varazze, Fezzanese, Imperia, Ligorna, Millesimo, Sanremese, Sestri Levante
Lombardia (24): Arconatese, Brusaporto, Casatese, Club Milano, Crema, Leon, Milan Futuro U23, Oltrepo, Pavia, Pavonese, Pro Palazzolo, Pro Patria, Pro Sesto, Real Calepina, Rovato Vertovese, Sangiuliano City, Sant’Angelo, Scanzorosciate, Solbiatese, Tritium, Varese, Varesina, Villa Valle, Virtus Ciserano-Bergamo
Marche (7): Ancona, Atletico Ascoli, Fossombrone, K Sport Montecchio, Maceratese, Recanatese, Vigor Senigallia
Molise (2): Termoli, Venafro
Piemonte (9): Alessandria, Asti, Biellese, Borgosesia, Bra, Chisola, Gozzano, Saluzzo, Valenzana
Puglia (10): Bisceglie, Brindisi, Fasano, Fidelis Andria, Foggia, Gravina, Manfredonia, Martina, Nardò, Virtus Francavilla
Sardegna (5): Budoni, Latte Dolce, Monastir, Ossese, Sarrabus Ogliastra
Sicilia (13): Athletic Palermo, Avola, Castrumfavara, Enna, Gela, Igea Virtus, Licata, Milazzo, Modica, Nissa, Siracusa, Trapani, Ragusa
Toscana (14): Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Lucchese, Pistoiese, Pontedera, Prato, Rondinella M., San Donato Tavarnelle, Scandicci, Seravezza Pozzi, Siena, Tau Altopascio, Terranuova Traiana
Trentino Alto Adige (2): Obermais, Virtus Bolzano
Umbria (5): Angelana, Foligno, Orvietana-Ternana, Pietralunghese, Trestina
Veneto (15): Bassano Virtus, Caldiero Terme, Calvi Noale, Campodarsego, Chievo, Conegliano, Este, La Rocca Altavilla, Legnago Salus, Luparense, Mestre, Sandonà, Schio, Union Clodiense, Virtus Verona
RIPESCAGGI - Sono tredici i club che hanno presentato domanda di ammissione al campionato di Serie D 2026-27 alla chiusura dei termini previsti. Seconde di Eccellenza: Ars et Labor Ferrara, Fiorenzuola, Grassina, Ilvamaddalena, Kamarat, Lascaris, Taranto, Viareggio. Retrocesse Serie D: Castellanzese, Derthona, Imolese, Messina e Tropical Coriano.
COVISOD - La documentazione presentata sarà ora oggetto di valutazione da parte della Co.Vi.So.D, la quale ne comunicherà l’esito entro il 14 luglio. In caso di parere positivo, le società saranno inserite nell’apposita graduatoria di ripescaggi per il completamento dell’organico del campionato. Nell’eventualità di parere negativo, sarà possibile effettuare ricorso entro le ore 14 del 17 luglio. La commissione di vigilanza si esprimerà in merito entro il 28 luglio.