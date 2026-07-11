In D è corsa al ripescaggio: avanti, c'è posto!

ROMA - Avanti, c'è posto! Con la chiusura delle iscrizioni al campionato per le società aventi diritto, il cui termine scadeva alle 14 di ieri, si è compiuto il primo passo verso la Serie D 2026-27. Dei 161 club interessati, 159 hanno depositato la documentazione che ora passerà al controllo della Co.Vi.So.D, il cui responso è atteso entro il 17 luglio. Le due iscrizioni non perfezionate riguardano il Valmontone, il quale ha depositato espressa rinuncia al campionato, e il Sora, che invece non ha presentato la domanda. La commissione di vigilanza si esprimerà anche in merito agli eventuali ricorsi presentati entro le ore 14 del 23 luglio. L’ultimo step in ordine temporale – prima del passaggio finale in Consiglio Direttivo della LND – è il 28 luglio, termine entro il quale la Co.Vi.So.D fornirà i pareri motivati sui ricorsi proposti. In sostanza, per raggiungere il format a 162 squadre (18 per nove gironi) ci sarebbero quattro posti liberi perché il Rimini, fallito in Serie C partirà dai campionati regionali. Inoltre, in C c'è la casella lasciata vuota dalla Ternana che potrebbe riportare tra i professionisti un altro club di D (il Foggia spera). La Ternana con una nuova società punta alla fusione con l'Orvietana ma occorre il parere vincolante del presidente federale Malagò.