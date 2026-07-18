Lotito, conferenza stampa per la Reggina: ecco quando parlerà

Sarà lunedì il primo contatto di Claudio Lotito con la città, i tifosi, la Reggina. Il presidente della Lazio, e patron amaranto, sarà a Reggio Calabria per conoscere l’ambiente e le strutture sportive reggine, quindi parlare del suo progetto di rilancio di società e squadra amaranto. Anfitrione della giornata che avrà il momento maggiore al Granillo, sarà Francesco Cannizzaro. Il sindaco della città metropolitana, da meno di un mese al vertice dell’amministrazione cittadina, ha invitato i reggini ad essere presenti. Cannizzaro ha intrapreso una profonda attività di recupero e rilancio cittadino, è stato proprio lui a pensare alla soluzione della Reggina che stava per finire in un’altra crisi, la quarta in sette anni.