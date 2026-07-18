Lotito, conferenza stampa per la Reggina: ecco quando parlerà
Sarà lunedì il primo contatto di Claudio Lotito con la città, i tifosi, la Reggina. Il presidente della Lazio, e patron amaranto, sarà a Reggio Calabria per conoscere l’ambiente e le strutture sportive reggine, quindi parlare del suo progetto di rilancio di società e squadra amaranto. Anfitrione della giornata che avrà il momento maggiore al Granillo, sarà Francesco Cannizzaro. Il sindaco della città metropolitana, da meno di un mese al vertice dell’amministrazione cittadina, ha invitato i reggini ad essere presenti. Cannizzaro ha intrapreso una profonda attività di recupero e rilancio cittadino, è stato proprio lui a pensare alla soluzione della Reggina che stava per finire in un’altra crisi, la quarta in sette anni.
La conferenza
Lotito non sarà presente alla finale del Mondiale, niente America. Lunedì alle 19, dunque, il presidente della Lazio, con accanto il sindaco Cannizzaro, svelerà il suo progetto a Reggio. Quello societario e quello sportivo. Dirà di attese ed ambizioni, delle ragioni che l’hanno portato in riva allo Stretto, dell’impegno personale e del suo gruppo a sostenere il rilancio della Reggina. Presenterà il ds Giancarlo Romairone, annuncerà l’allenatore Marco Marchionni e chi sarà chiamato a presiedere la società senza attardarsi negli aspetti specificatamente sportivi. Di sede e data del raduno, di calciatori tesserati e confermabili, di nuovi arrivi e di scelte tecnico-tattiche ne parleranno presto direttore sportivo ed allenatore. Proseguono a ritmo serrato gli interventi sui due impianti che saranno utilizzati dalla Reggina per il campionato e la preparazione settimanale. Tecnici ed operai comunali, con la collaborazione di specialisti per il ripristino del manto erboso sul terreno del Granillo e del Sant’Agata, lavorano senza sosta. Impegno assolto anche nei fine settimana. Tutti contano, con il sindaco Cannizzaro in prima linea, di poter consegnare almeno un terreno di gioco in condizioni ottimali al rientro della Reggina dal ritiro.