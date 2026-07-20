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lunedì 20 luglio 2026
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Reggina, diretta della prima conferenza di Lotito: segui le dichiarazioni LIVE

Primo contatto con la città di Reggio Calabria per il nuovo patron amaranto: aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagsLotitoRegginaserie D
Aggiorna

È il giorno del primo contatto di Claudio Lotito con la Reggina. A Reggio Calabria, precisamente allo stadio Granillo, il presidente della Lazio e patron amaranto presenterà il suo progetto di rilancio di società e squadra in conferenza stampa. Lotito, con accanto il sindaco Cannizzaro, svelerà il suo progetto a Reggio, presenterà il ds Giancarlo Romairone e annuncerà l’allenatore Marco Marchionni. Segui la diretta sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

18:00

Lotito al centro sportivo Sant’Agata

"Inizia una nuova era. Il Patron della Reggina 1914 Claudio Lotito è arrivato al centro sportivo Sant’Agata, con il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro", così sempre il sindaco annuncia sui social l'arrivo di Lotito al centro sportivo amaranto poco prima delle 17

17:45

Lotito e il primo "Forza Reggina!"

La risposta alla battuta del sindaco di Lotito: "Allerta amaranto? Sono i colori della Reggina, quindi sempre forza Reggina. Ci vediamo alle 19 al Granillo"

17:30

Il benvenuto del sindaco Cannizzaro

L’accoglienza in aeroporto del sindaco Francesco Cannizzaro al nuovo patron della Reggina Claudio Lotito: "Presidente benvenuto a Reggio Calabria, mi scuso per le temperature così alte ma siamo in bollino… amaranto"

17:15

L'arrivo di Lotito in aeroporto

Il presidente della Lazio è atterrato all'aeroporto dello Stretto "Tito Minniti" di Reggio Calabria poco dopo le 15

17:00

Lotito e la Reggina, la rabbia dei tifosi

La reazione dei tifosi biancocelesti alla notizia di Lotito e la Reggina: "Spero che lasci la Lazio", LEGGI QUI!

16:46

Lotito, le cifre investite per acquistare la Reggina

La Reggina è stata comprata da Lotito per per 1,5 milioni di euro. Il presidente della Lazio è pronto ad investirne 2,5 per puntare subito al ritorno in Serie C. LEGGI QUI

16:39

Reggina, l'ora della conferenza stampa di Lotito

La conferenza stampa di Claudio Lotito per presentare il suo progetto di rilancio della Reggina avrà inizio alle 19:00.

Stadio Granillo, Reggio Calabria

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D

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Lotito e il progetto RegginaLotito-Reggina: il comunicato

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