Reggina, diretta della prima conferenza di Lotito: segui le dichiarazioni LIVE

È il giorno del primo contatto di Claudio Lotito con la Reggina. A Reggio Calabria, precisamente allo stadio Granillo, il presidente della Lazio e patron amaranto presenterà il suo progetto di rilancio di società e squadra in conferenza stampa. Lotito, con accanto il sindaco Cannizzaro, svelerà il suo progetto a Reggio, presenterà il ds Giancarlo Romairone e annuncerà l’allenatore Marco Marchionni. Segui la diretta sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.