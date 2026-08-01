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Serie D, lunedì 3 agosto i nomi delle ripescate

Serie D, lunedì 3 agosto i nomi delle ripescate

Tredici società in lizza per cinque posti. Mercoledì i nove gironi del campionato 2026-27. In aggiornamento
1 min

ROMA - La stagione 2026-27 della Serie D ai blocchi di partenza. Il Dipartimento Interregionale della Lnd ha comunicato le date relative alla definizione dell’organico e alla successiva pubblicazione dei gironi. Lunedì 3 Agosto sarà ufficializzato l’organico della Serie D 2026-27. I nove gironi del campionato saranno svelati il 5 Agosto alle ore 13 in diretta sulla pagina Instagram della Lnd. C'è molta attesa sul fronte ripescaggi. Con il format a 162 squadre (18 per ognuno dei nove gironi) ci sono cinque posti in ballo per tredici società in lizza con la consueta alternanza una di Eccellenza, una di Serie D, 

 

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