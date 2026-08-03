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Rinviate al 5 agosto le ammissioni, giovedì 6 i gironi della stagione 2026-25

Rinviate al 5 agosto le ammissioni, giovedì 6 i gironi della stagione 2026-25

Intanto per i cinque posti liberi dei ripescaggi sono in pole position Lascaris (Eccellenza Piemonte e Valle d'Aosta), Derthona (retrocessa dalla Serie D), Fiorenzuola (Eccellenza Emilia-Romagna), Castellanzese (retrocessa dalla Serie D) e Grassina (Eccellenza Toscana)
2 min

ROMA - Il Consiglio Direttivo della Lnd, riunitosi oggi a Roma, ha preso in esame la relazione della Co.Vi.So.D. in ordine alle domande di ammissione al campionato di Serie C femminile e ai campionati nazionali della Divisione Calcio a 5 per la stagione sportiva 2026-27. I lavori del Consiglio riprenderanno il 5 agosto per le ammissioni al campionato di Serie D. In ragione di ciò, i gironi della D saranno ufficializzati giovedì 6 agosto alle ore 13 (in diretta sulla pagina Instagram della Lega Dilettanti) anziché il 5 agosto come precedentemente comunicato.

IN POLE POSITION  PER IL RIPESCAGGIO - La Lega Nazionale Dilettanti non ha definito ufficialmente l'organico del campionato di Serie D 2026- 27. Comunque, sono cinque le squadre in pole position per i cinque posti del ripescaggio: Lascaris (Eccellenza Piemonte e Valle d'Aosta), Derthona (retrocessa dalla Serie D), Fiorenzuola (Eccellenza Emilia-Romagna), Castellanzese (retrocessa dalla Serie D) e Grassina (Eccellenza Toscana). Al momento è questa la situazione, ma non si esclude qualche sorpresa: tra le aventi diritto ci sarebbe una traballante. Occorre attendere mercoledì 5 agosto per il quadro completo delle 162 squadre partecipanti al massimo campionato dilettanti italiano.

 

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