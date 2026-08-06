L'Aquila 1927, la squadra dei tifosi vola più in alto con Fondazione Ope Sportiva

Dal 24 luglio 2019, l'Aquila 1927 è diventata la squadra dei tifosi. Caso più unico che raro in Italia, la società oggi in Serie D, è gestita direttamente dai suoi sostenitori grazie allo strumento dell'azionariato popolare che l'ha salvata dal fallimento. I Red Blue Eagles sono i protagonisti di una storia di calcio vero, impastata di passione e sentimento, una di quelle da raccontare a Infantino, così impara la differenza con la deriva indecente che ha partorito il calcio business a lui tanto caro. In quattro anni, l'Aquila ha scalato i campionati dilettantistici approdando alla quarta serie, coniugando sempre l'aspetto sportivo alla solidarietà e all'aiuto verso il prossimo. Sono i valori che affondano le radici nella straordinaria resilienza del popolo abruzzese dopo la tragedia del terremoto vissuta nel 2009 . "Della maglia innamorati al di là dei risultati", recita il lunghissimo striscione che campeggia sul sito redbluesagleslaquila1978.com, dove viene rendicontata con la massima precisione ogni iniziativa intrapresa a favore della comunità e di chi ha bisogno. Per sostenere la maglia dell'Aquila 1927, ora scende in campo la Fondazione Ope Sportiva, senza scopo di lucro. In latino, ope significa "per mezzo", "con l'aiuto" o "in forza di". È la forma di ablativo singolare del sostantivo femminile ops (che vuol dire aiuto, risorsa o potere). La prima operazione prevista sarà l'acquisizione del 49% della società abruzzese, dando vita a un modello innovativo destinato a diventare un punto di riferimento per il sistema sportivo italiano. Tant'è vero che il progetto è già stato sottoposto a Giovanni Malagò, neopresidente della Federcalcio.

I SOCI FONDATORI. Ope Sportiva è stata ufficialmente costituita a Roma con l'obiettivo di introdurre un nuovo modello nello sport italiano, fondato sulla presenza di un socio di minoranza istituzionale garante di etica, legalità e trasparenza. L'ente punta a sostenere una gestione sana delle società sportive, promuovendo l'innovazione, la sostenibilità e la tutela degli atleti. Tra i soci fondatori figurano Edil M.G. 87 (impresadi costruzioni, ristrutturazioni e sviluppo immobiliare con sede principale a Roma, fondata nel 1987. L'azienda opera principalmente nei settori del restauro, dell'efficientamento energetico e del miglioramento sismico); Cesare Group (ecosistema di aziende italiane, con sede a Termoli (Campobasso), attivo principalmente nei settori della sanità e sociosanitario, dei sistemi digitali e dell'intelligenza artificiale); Firmato Biancone (il marchio e lo studio del progettista aquilano, affermatosi per la creazione di prodotti innovativi, veicoli speciali e progetti di mobilità sostenibile); Studio Industria (società di consulenza aziendale e strategica). Il Consiglio di Amministrazione è composto da Andrea Tatafiore, Giovanni Di Gianfrancesco, Nicola Cesare e Massimo Biancone. Entro la fine di ottobre la Fondazione aprirà inoltre l'ingresso a nuovi soci, con l'obiettivo di coinvolgere altre importanti realtà imprenditoriali e professionali che condividano scopi e obiettivi. La Fondazione promuoverà anche iniziative dedicate al rapporto tra sport e neuroscienze, alla diffusione della cultura della legalità e a nuovi modelli di gestione. L'atto costitutivo sottolinea quanto "la Fondazione non abbia scopo di lucro e persegua finalità civiche, solidaristiche, educative, culturali e sociali, mediante la promozione, valorizzazione e diffusione dello sport quale strumento di crescita personale e collettiva, inclusione sociale, partecipazione responsabile, sana competizione, educazione alla legalità e coesione delle comunità. La Fondazione promuove una moderna cultura sportiva fondata sui principi di lealtà, rispetto, correttezza, solidarietà, legalità, trasparenza, responsabilità sociale, pari opportunità, inclusione e contrasto a ogni forma di discriminazione, valorizzando lo sport quale veicolo di educazione, aggregazione, integrazione, dialogo intergenerazionale e sviluppo di relazioni sociali positive.

I 10 PUNTI. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione intende:

1) ideare, promuovere, sostenere, organizzare e realizzare iniziative, progetti, programmi, campagne, eventi, attività educative, culturali, formative, sociali, benefiche, solidali e aggregative, volti alla diffusione dei valori etici dello sport e alla promozione della partecipazione sportiva;

2) promuovere, sostenere e coordinare reti, tavoli di lavoro, percorsi condivisi, partenariati e protocolli collaborativi tra soggetti pubblici e privati, istituzioni sportive, enti del Terzo settore, fondazioni, associazioni, enti formativi, scuole, università, centri di ricerca, organismi nazionali e internazionali, anche non governativi;

3) sostenere economicamente, mediante erogazioni, contributi, sovvenzioni, liberalità, finanziamenti infruttiferi o altre forme di supporto non speculative, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti sportivi, organismi sportivi, enti del Terzo settore, fondazioni, associazioni, istituzioni o altri soggetti che perseguano finalità coerenti con quelle della Fondazione;

4) prestare, nei confronti degli enti e dei soggetti sostenuti, partecipati o aderenti alla rete della Fondazione, attività di indirizzo, accompagnamento, consulenza, assistenza, monitoraggio e supporto organizzativo, gestionale, etico, formativo, comunicativo e procedurale, finalizzate a favorire il rispetto della legalità, della correttezza sportiva, della trasparenza e correttezza gestionale, della responsabilità amministrativa e della coerenza con i valori promossi dalla Fondazione;

5) elaborare, adottare, promuovere e diffondere modelli organizzativi, protocolli, codici etici, codici di condotta, linee guida, procedure, percorsi formativi e strumenti di prevenzione, controllo e rendicontazione, volti a garantire il corretto impiego delle risorse messe a disposizione dalla Fondazione e la conformità delle iniziative sostenute ai principi etici, sociali e sportivi dalla stessa promossi;

6) collaborare con istituzioni e autorità pubbliche nazionali, internazionali e sovranazionali, autorità sportive, federazioni, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, organismi non governativi, scuole, università, centri di ricerca, enti accademici e formativi, fondazioni, enti del Terzo settore e altri soggetti pubblici o privati, mediante convenzioni, protocolli d’intesa, accordi, partenariati o altre forme di collaborazione;

7) promuovere la costruzione, comunicazione e diffusione di nuovi messaggi, modelli, campagne e progettualità idonei a rafforzare la penetrazione sociale dei valori dello sport, anche attraverso attività editoriali, divulgative, formative, convegnistiche, multimediali, digitali e di comunicazione istituzionale;

8) promuovere e sostenere iniziative benefiche, solidali, educative, culturali, sociali e aggregative che utilizzino lo sport come strumento di sensibilizzazione, partecipazione, inclusione, prevenzione del disagio, contrasto alle marginalità e promozione di contesti positivi, sicuri e rispettosi della dignità della persona;

9) raccogliere contributi, apporti, donazioni, liberalità, lasciti, erogazioni, sponsorizzazioni compatibili con la natura e le finalità della Fondazione, nonché risorse materiali, professionali e organizzative da parte di fondatori, partecipanti, sostenitori e terzi, da destinare esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali.

10) La Fondazione potrà compiere tutte le attività accessorie, connesse, strumentali, complementari o comunque utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, purché non incompatibili con la propria natura di ente senza scopo di lucro e con la normativa applicabile. È vietato alla Fondazione distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a fondatori, partecipanti, sostenitori, amministratori, lavoratori, collaboratori o terzi, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge".