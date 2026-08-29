Weekend con la Coppa Italia, domenica 6 settembre parte il campionato
ROMA - Ecco le sessantaquattro gare del primo turno di Coppa Italia di Serie D e gli arbitri designati. Oggi dieci anticipi. Domani le altre cinquantaquattro partite. La formula è in gara unica e in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, subito i calci di rigore per decidere l'acceso al turno succesivo. Invece, il campionato parte il 6 settembre.
Sabato 29 agosto, ore 16
Ternana-Sporting Trestina (arbitro Teodoli di Aprilia), Budoni-Latte Dolce (Senes di Cagliari), Campodarsego-Bassano (ore 17, Toselli di Gradisca d’Isonzo), Sasso Marconi-Tropical Coriano (ore 17, Artini di Firenze), Manfredonia-Fidelis Andria (ore 17.30, Nazzicone di Ferrara), Milan Futuro-Sant’Angelo (ore 18, Bevere di Chivasso), Seravezza-Tau Altopascio (ore 18, Vigo di Lodi), Schio-La Rocca Altavilla (ore 20, Beretta di Bergamo), Chievo Verona-Casatese Merate (ore 20.45, Masciandaro di Collegno), Montevarchi-Terranuova Traiana (ore 21, Noto di Pisa).
Domenica ore 16
Brian Lignano-Triestina (arbitro Atanasov di Verona), Luparense-Cjarlins Muzane (Gargano di Bologna), Obermais-Caldiero Terme (Tuderti di Reggio Emilia), Calvi Noale-Mestre (Radovanovic di Maniago), Este-Conegliano (Maiellaro di Parma), Alessandria-Chisola (Volpi di La Spezia), Lascaris-Saluzzo (Camia di Nichelino), Celle Varazze-Millesimo (Spinelli di Cuneo), Castellanzese-Valenzana Mado (Dell’Oro di Sondrio), Rovato-Villa Valle (Pasquetto di Crema), Brusaporto-Scanzorosciate (Palmisano di Saronno), Leon-Pro Sesto (Zamagna di Saronno), Palazzolo-Tritium (Rastellino di Seregno), Virtus Ciserano-Real Calepina (Trombello di Como), Nibbiano Valtidone-Lentigione (Previdi di Modena), Cittadella Modena-Progresso (Manzini di Verona), Piacenza-Correggese (Pascali di Pistoia), Pistoiese-Scandicci (Rashed di Imola), Siena-Rondinella (Burattini di Roma 1), Trastevere-Unipomezia (Spagnoli di Tivoli), Albalonga-Atletico Lodigiani (Cifra di Latina), Flaminia Civitacastellana-Gavorrano (Apuzzo di Terni), Fossombrone-Lanciano (Mammoli di Perugia), Vigor Senigallia-Ancona (Stanzani di Bologna), Termoli-Atletico Ascoli (Caldarulo di Bari), Gelbison-Gladiator (Lupo di Venosa), Real Aversa-Anagni (Lucanie di Molfetta), Nissa-Nuova Igea Virtus (Copelli di Mantova), Modica-Enna (Matranga di Palermo), Sarnese-Nocerina (ore 16.30, Molinaro di Lamezia Terme), Francavilla-Bisceglie (ore 16.30, Fermo di Torre Annunziata), Lucchese-Ghiviborgo (ore 17, Mariani di Livorno), Gravina-Martina (ore 17, Piciucco di Campobasso), Milazzo-Avola (ore 17, Antonuccio di Roma 1), Cos Sarrabus Ogliastra-Monastir (ore 17.30, Fresu di Sassari), Legnago-Clodiense (ore 18, Budriesi di Bologna), Biellese-Borgosesia (ore 18, Framba di Torino), Sestri Levante-Ligorna (ore 18, Niccolai di Pistoia), Solbiatese-Varese (ore 18, Scalvi di Lodi), Oltrepò-Pavia (ore 18, Isnardi di Albenga), Prato-San Donato Tavarnelle (ore 18, Bassetti di Lucca), Giulianova-L’Aquila (ore 18, Tavassi di Tivoli), Virtus Francavilla-Nardò (ore 18, Valentini di Bari), Athletic Palermo-Trapani (ore 18, Elia di Ostia Lido), Ossese-Viterbese (ore 19, L’Erario di Formia), Sambiase-Vigor Lamezia (ore 19, Aureliano di Rossano), Pro Patria-Club Milano (ore 20, Gippetto di Reggio Emilia), Recanatese-Foligno (ore 20, Paolini di Chieti), Teramo-Notaresco (ore 20, Sarcina di Barletta), Licata-Castrumfavara (ore 20, Dumitrascu di Finale Emilia), Sanremese-Imperia (ore 20.30, Iorfida di Collegno), Paganese-Palmese (ore 20.30, Rossiello di Molfetta), Reggina-Digiesse Praiatortora (ore 20.30, Passarotti di Mantova), Turris-Afragolese (ore 21, Guardino di Avellino).
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS