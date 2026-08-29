Weekend con la Coppa Italia, domenica 6 settembre parte il campionato

ROMA - Ecco le sessantaquattro gare del primo turno di Coppa Italia di Serie D e gli arbitri designati. Oggi dieci anticipi. Domani le altre cinquantaquattro partite. La formula è in gara unica e in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, subito i calci di rigore per decidere l'acceso al turno succesivo. Invece, il campionato parte il 6 settembre.