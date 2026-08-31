Coppa Italia: Turris, L'Aquila e Teramo sì. Triestina no

Goleada Reggina. A sorpresa fuori nel primo turno il Milan Futuro. Vanno avanti anche Ancona, Piacenza, Ternana, Chievo Verona, Pistoiese, Lucchese, Andria, Varese, Alessandria, Nocerina, Bisceglie e Paganese

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Pubblicato il 31.08.2026, 11:12

ROMA - Risultati del primo turno di Coppa Italia Serie D. A sorpresa Milan Futuro e Triestina fuori. Goleada Reggina. Avanti Ancona, Piacenza, Siena, Chievo Verona, Pistoiese, Lucchese, Andria, Varese, Alessandria, Nocerina, Bisceglie, Paganese, Turris, L'Aquila e Teramo. La Coppa Italia di D torna in campo il 7 ottobre con i trentaduesimi. Domenica prossima, 6 settembre parte il campionato. Eventuali anticipi sabato 5. Ecco tutti i risultati del torneo tricolore: gare giocate ieri con dieci anticipi disputati sabato scorso.

Brian Lignano-Triestina 2-1

Luparense-Cjarlins Muzane 1-3

Schio-La Rocca Altavilla 2-1

Obermais-Caldiero Terme 0-3

Campodarsego-Bassano 5-4 dcr

Calvi Noale-Mestre 2-3

Este-Conegliano 1-0

Legnago-Union Clodiense

Chievo Verona-Casatese Merate 2-1

Alessandria-Chisola 7-6 dcr

Lascaris-Saluzzo 0-1

Biellese-Borgosesia 3-0

Sanremese-Imperia

Celle Varazze-Millesimo 1-2

Sestri Levante-Ligorna 5-3 dcr

Castellanzese-Valenzana Mado 0-2

Rovato-Villa Valle 0-1

Brusaporto-Scanzorosciate 1-0

Leon-Pro Sesto 5-4 dcr

Pro Patria-Club Milano

Palazzolo-Tritium 0-1

Solbiatese-Varese 0-2

Oltrepò-Pavia 1-2

Virtus Ciserano-Real Calepina 0-3

Milan Futuro-Sant’Angelo 1-3

Nibbiano e Valtidone-Lentigione 9-10 dcr

Cittadella Modena-Progresso 8-7 dcr

Piacenza-Correggese 2-1

Prato-San Donato Tavarnelle 3-2

Aquila Montevarchi-Terranuova Traiana 3-4 dcr

Sasso Marconi-Tropical Coriano 3-2 dcr

Pistoiese-Scandicci 3-0

Seravezza-Tau Altopascio 4-1

Siena-Rondinella 3-1

Lucchese-Ghiviborgo 1-0

Budoni-Lattedolce 0-1

Cos Sarrabus Ogliastra-Monastir 2-1

Trastevere-Unipomezia 1-2

Albalonga-Atletico Lodigiani 2-0

Ossese-Viterbese 1-2

Flaminia Civitacastellana-Gavorrano 7-4 dcr

Ternana-Trestina 1-0

Recanatese-Foligno

Fossombrone-Lanciano 8-7 dcr

Vigor Senigallia-Ancona 0-1

Termoli-Atletico Ascoli 7-6 dcr

Giulianova-L’Aquila 1-3

Teramo-Notaresco 8-7 dcr

Turris-Afragolese 1-0

Sarnese-Nocerina 3-6 dcr

Paganese-Palmese

Gelbison-Gladiator 1-0

Real Aversa-Anagni 2-0

Gravina-Martina 3-1

Manfredonia-Fidelis Andria 4-5 dcr

Virtus Francavilla-Nardò 2-1

Francavilla-Bisceglie 1-2

Sambiase-Vigor Lamezia 4-5 dcr

Reggina-Praiatortora 7-0

Milazzo-Avola 0-1

Nissa-Nuova Igea Virtus 1-3

Modica-Enna 2-0

Athletic Palermo-Trapani 2-3

Licata-Castrumfavara 4-0

CALENDARIO - In gara unica 32esimi 7/10; Sedicesimi 28/10; Ottavi 18/11; Quarti 9/12. Semifinale andata 20/1, ritorno 3/2; Finale andata 17/2, ritorno 3/3 (o in gara unica il 4 marzo).

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