Serie D e Vivo Azzurro TV ancora insieme

Inizia il campionato, comincia il divertimento. Grazie all’accordo rinnovato tra il Dipartimento Interregionale LND e la FIGC , anche per questa stagione sportiva Vivo Azzurro TV sarà la casa della Serie D , offrendo in visione gratuita ben trentaquattro partite di campionato – una a settimana tra i migliori match di ogni turno – più tutte le finali scudetto , Coppa Italia , Under 19 e Juniores Cup . Un pacchetto ricco a disposizione di tutti gli appassionati della massima serie dilettantistica, a conferma degli ottimi ascolti registrati la scorsa stagione tra il meglio delle sfide settimanali in live streaming e il format a puntate “D Valore” , un racconto emozionante attraverso l’Italia alla scoperta delle realtà della D.

Serie D su Vivo Azzurro TV: si parte con Milan Futuro-Caldiero Terme

Si comincia subito forte con l’esordio in casa del Milan Futuro contro il Caldiero Terme nella 1ª giornata del girone B, in programma domenica 6 settembre alle ore 15 allo stadio “F. Chinetti” di Solbiate Arno. Voce ai protagonisti prima, durante e dopo la partita (collegamento a partire da quindici minuti prima del fischio d’inizio) grazie ai contributi esclusivi da bordocampo. Il palinsesto di settembre si completa con Alessandria-Sestri Levante (domenica 13, 2ª giornata girone A), Nissa-Trapani (mercoledì 16, 3ª giornata girone I), Siena-Aquila Montevarchi (domenica 20, 4ª giornata girone E) e Cjarlins Muzane-Triestina (domenica 27, 5ª giornata girone C). Calcio d’inizio alle ore 15, ma le partite sono soggette a possibili cambi di date e orario che saranno eventualmente comunicati in seguito.

La Serie D si Vivo Azzurro TV: il programma delle prime cinque giornate

6 settembre Milan Futuro-Caldiero Terme (1ª giornata girone B).

13 settembre Alessandria-Sestri Levante (2ª giornata girone A).

16 settembre Nissa-Trapani (3ª giornata girone I).

20 settembre Siena-Aquila Montevarchi (4ª giornata girone E).

27 settembre Cjarlins Muzane-Triestina (5ª giornata girone C).

Come vedere Vivo Azzurro TV

Per non perdere neanche un’emozione del Campionato d’Italia basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.