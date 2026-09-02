Serie D e Vivo Azzurro TV ancora insieme
Grazie all’accordo tra Dipartimento Interregionale LND e FIGC, anche per questa stagione una partita a settimana sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma OTT della Federazione
Inizia il campionato, comincia il divertimento. Grazie all’accordo rinnovato tra il Dipartimento Interregionale LND e la FIGC, anche per questa stagione sportiva Vivo Azzurro TV sarà la casa della Serie D, offrendo in visione gratuita ben trentaquattro partite di campionato – una a settimana tra i migliori match di ogni turno – più tutte le finali scudetto, Coppa Italia, Under 19 e Juniores Cup. Un pacchetto ricco a disposizione di tutti gli appassionati della massima serie dilettantistica, a conferma degli ottimi ascolti registrati la scorsa stagione tra il meglio delle sfide settimanali in live streaming e il format a puntate “D Valore”, un racconto emozionante attraverso l’Italia alla scoperta delle realtà della D.
Serie D su Vivo Azzurro TV: si parte con Milan Futuro-Caldiero Terme
Si comincia subito forte con l’esordio in casa del Milan Futuro contro il Caldiero Terme nella 1ª giornata del girone B, in programma domenica 6 settembre alle ore 15 allo stadio “F. Chinetti” di Solbiate Arno. Voce ai protagonisti prima, durante e dopo la partita (collegamento a partire da quindici minuti prima del fischio d’inizio) grazie ai contributi esclusivi da bordocampo. Il palinsesto di settembre si completa con Alessandria-Sestri Levante (domenica 13, 2ª giornata girone A), Nissa-Trapani (mercoledì 16, 3ª giornata girone I), Siena-Aquila Montevarchi (domenica 20, 4ª giornata girone E) e Cjarlins Muzane-Triestina (domenica 27, 5ª giornata girone C). Calcio d’inizio alle ore 15, ma le partite sono soggette a possibili cambi di date e orario che saranno eventualmente comunicati in seguito.
La Serie D si Vivo Azzurro TV: il programma delle prime cinque giornate
- 6 settembre Milan Futuro-Caldiero Terme (1ª giornata girone B).
- 13 settembre Alessandria-Sestri Levante (2ª giornata girone A).
- 16 settembre Nissa-Trapani (3ª giornata girone I).
- 20 settembre Siena-Aquila Montevarchi (4ª giornata girone E).
- 27 settembre Cjarlins Muzane-Triestina (5ª giornata girone C).
Come vedere Vivo Azzurro TV
Per non perdere neanche un’emozione del Campionato d’Italia basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.
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