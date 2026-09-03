La D in tv: i cinque match di settembre
CALENDARIO DI SETTEMBRE - Si comincia con Milan Futuro-Caldiero Terme nella 1ª giornata del girone B, in programma domenica 6 settembre alle ore 15 allo stadio “F. Chinetti” di Solbiate Arno. Voce ai protagonisti prima, durante e dopo la partita (collegamento a partire da quindici minuti prima del fischio d’inizio) grazie ai contributi esclusivi da bordocampo. La partita sarà trasmessa anche sul canale YouTube della Lnd. Nel palinsesto di settembre anche Alessandria-Sestri Levante (domenica 13, 2ª giornata girone A), Nissa-Trapani (mercoledì 16, 3ª giornata girone I), Siena-Aquila Montevarchi (domenica 20, 4ª giornata girone E) e Cjarlins Muzane-Triestina (domenica 27, 5ª giornata girone C). Calcio d’inizio alle ore 15, ma le partite sono soggette a possibili cambi di date e orario che saranno eventualmente comunicati in seguito.
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