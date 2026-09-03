La D in tv: i cinque match di settembre

Domenica 6 Milan Futuro-Caldiero, il 13 Alessandria-Sestri Levante (2ª giornata, girone A), mercoledì 16 Nissa-Trapani (3ª, I), il 20 Siena-Aquila Montevarchi (4ª, E) e il 27 Cjarlins Muzane-Triestina (5ª, C). Tutti trasmessi su Vivo Azzurro Tv e su YouTube canale Lnd

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Pubblicato il 03.09.2026, 07:02

ROMA - Il Dipartimento Interregionale Lnd e la Figc hanno rinnovato l'accordo e anche per questa stagione sportiva Vivo Azzurro Tv trasmetterà una gara di Serie D ogni settimana, offrendo in visione gratuita ben trentaquattro partite di campionato più tutte le finali Scudetto, di Coppa Italia, dell'Under 19 e della Juniores Cup. Una conferma dopo gli ottimi ascolti registrati la scorsa stagione per le gare in live streaming e il format a puntate “D Valore”, un racconto delle realtà della Serie D.

CALENDARIO DI SETTEMBRE - Si comincia con Milan Futuro-Caldiero Terme nella 1ª giornata del girone B, in programma domenica 6 settembre alle ore 15 allo stadio “F. Chinetti” di Solbiate Arno. Voce ai protagonisti prima, durante e dopo la partita (collegamento a partire da quindici minuti prima del fischio d’inizio) grazie ai contributi esclusivi da bordocampo. La partita sarà trasmessa anche sul canale YouTube della Lnd. Nel palinsesto di settembre anche Alessandria-Sestri Levante (domenica 13, 2ª giornata girone A), Nissa-Trapani (mercoledì 16, 3ª giornata girone I), Siena-Aquila Montevarchi (domenica 20, 4ª giornata girone E) e Cjarlins Muzane-Triestina (domenica 27, 5ª giornata girone C). Calcio d’inizio alle ore 15, ma le partite sono soggette a possibili cambi di date e orario che saranno eventualmente comunicati in seguito.

COME VEDERE VIVO AZZURRO TV - Per non perdere neanche un’emozione del Campionato d’Italia basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito di Vivo azzurro tv.it

 

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