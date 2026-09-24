Marcatori: c'è Cardella (Nocerina) con 6 reti
MARCATORI
I principali marcatori del campionato di Serie D.
GIRONE A 3 reti: Lovaglio (Derthona), Piacenza (Millesimo), Moreo (1 rig. Asti).
GIRONE B 3 reti: Bonseri (Leon), D’Arcangelo (Tritium), Raffini (Piacenza), Ejjaki (1r., Rovato), Grasso (1, rig., Nibbiano&Valtidone).
GIRONE C 3 reti: Gueli (Unione Clodiense), Tremolada (1 rig., Cjarlins Muzane).
GIRONE D 4 reti: Motti (Pistoiese), Costantino (Pro Sesto); 3 reti: Chessa (Castellanzese), Valmori (Castellanzese), Martina (Correggese), Barzotti (1 rig., Varese).
GIRONE E 4 reti: Spatari (Tau Altopascio); 3 reti: Ciofi (Siena), Lepri (Seravezza), Pino (Follonica Gavorrano), Verde (Prato), Dionisi ( 1 rig., Lucchese), Polidori (1 rig., Flaminia C.), Vitello (Terranova Traiana).
GIRONE F 5 reti: Pavone (Teramo); 3 reti: Curatolo (L’Aquila), Giometti (Fossombrone).
GIRONE G 3 reti: Aloia (1 rig., Monastir).
GIRONE H 6 reti: Cardella (Nocerina); 4 reti: Silvestro (2 rig., Martina).
GIRONE I 4 reti: Marsico (Vibonese); 3 reti: Abonckelet (Reggina), Cosendey (Vibonese), Pisciotta (Athletic Palermo), Tedesco (Avola).
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