Serie D, girone E: in vetta Prato e Gavorrano

ROMA - La coppia Prato-Gavorrano ci ha preso gusto e continua la corsa al comando del girone E del campionato di Serie D. Grande rilancio della Lucchese: vittoria nel derby contro il Siena per tre a due. Punto esterno per la Ternana: zero a zero a Scandicci. Successi di Seravezza (nel prossimo turno trasferta a Siena) e Flaminia Civitacastellana (domenica ospiterà il Gavorrano).