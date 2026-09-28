Serie D, girone E: in vetta Prato e Gavorrano
Continua la marcia del duo al comando. La Lucchese ha superato 3-2 il Siena nel derby. Scandicci-Ternana senza acuti. Successi di Seravezza e Flaminia Civitacastellana
ROMA - La coppia Prato-Gavorrano ci ha preso gusto e continua la corsa al comando del girone E del campionato di Serie D. Grande rilancio della Lucchese: vittoria nel derby contro il Siena per tre a due. Punto esterno per la Ternana: zero a zero a Scandicci. Successi di Seravezza (nel prossimo turno trasferta a Siena) e Flaminia Civitacastellana (domenica ospiterà il Gavorrano).
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