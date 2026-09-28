Serie D, girone F: Vigor Senigallia frenata controllata
L'Aquila vince il derby: Teramo ko. L'Angelana blocca l'Ancona. Sorriso per il Giulianova: esordio con vittoria del tecnico Del Zotti
ROMA - La capolista Vigor Senigallia non va oltre il pari contro il Fossombrone ma mantiene la leadership del girone F del campionato di Serie D dopo cinque turni. L'Aquila ha vinto il derby contro il Teramo per due a zero e vola al secondo posto. Botta e risposta in Angelana-Ancona con la formazione dorica che perde terreno in classifica. Esordio in panchina per il tecnico Del Zotti e primo sorriso per il Giulianova: battuto l'Atletico Ascoli per quattro a due.
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