Serie D: cambia il calendario per la Viareggio Cup

ROMA - A seguito dello spostamento della Viareggio Cup 2027 nel mese di febbraio, il Dipartimento Interregionale ha rimodulato parzialmente il calendario del campionato di Serie D. Per consentire la partecipazione della Rappresentativa del tecnico Giuliano Giannichedda al torneo in Versilia, il turno di riposo inizialmente previsto per il 7 marzo è stato anticipato al 21 febbraio. In virtù di questo cambio, la 25ª e la 26ª giornata si giocheranno il 28 febbraio e il 7 marzo. La Viareggio Cup si disputerà dal 22 febbraio all'8 marzo 2027. Per consentire la partecipazione della Rappresentativa di Giannichedda alla manifestazione giovanile in Versilia, Il Dipartimento Interregionale ha rimodulato il calendario. La sosta il 21 febbraio.