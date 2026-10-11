Serie D: derby Reggina-Vibonese

ANTICIPI - Ieri Fiorenzuola-Piacenza (B) è terminata senza gol e con poche emozioni davanti a oltre millecinquecento spettatori allo stadio “Pavesi”. Notaresco-Recanatese (F) 2-1 con le reti al 19’ pt di Melloni, il pareggio al 26’ della ripresa di Trasciani e infine il gol-vittoria sui titoli di coda (48’ st) di Infantino in favore degli abruzzesi.

DIRETTA TV - Oggi il big match Lucchese-Ternana (girone E) è trasmesso in diretta su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Collegamento dallo stadio “Porta Elisa” di Lucca a partire dalle ore 14.45 per i contenuti da bordocampo e le voci dei protagonisti. La Lucchese allenata da Marco Bernardini tallona la coppia al vertice Follonica Gavorrano e Prato, mentre la Ternana di Andrea Lisuzzo, posizionata al nono posto, deve risalire la corrente. Tendenzialmente si annuncia una gara equilibrata.

DERBY-DAY - Molti i derby. Spicca Reggina-Vibonese dove c’è in palio il primato nel girone I. Il “mano a mano” al Granillo è da inquadrare nella giusta luce. Entrambe in gol spesso e volentieri (stesso numero di reti realizzate: 15 reti). La Reggina è al comando però l’unico gol incassato in campionato nel precedente turno ha coinciso con la sconfitta contro il Trapani a Capaci. Gli amaranto mercoledì scorso sono anche usciti dalla Coppa Italia dopo il ko di misura a Barcellona Pozzo di Gotto con l’Igea Virtus. Nessun allarmismo, ma comunque un dato di fatto non lusinghiero per il tecnico Marchionni, a prescindere dalle opinioni degli apprendisti stregoni che spingono per il “bandwagon”. La Vibonese, guidata da Salvatore Marra, arriva al “faccia a faccia” dalla sfida vinta contro il Digiesse PraiaTortora che comunque ha avuto un buon avvio di campionato. Per il match al “Granillo” si annuncia un’importante presenza di pubblico da sfiorare il sold-out.

VERONA - Sfida tutta scaligera tra la Virtus Verona e il Chievo. I gialloblù difendono la leadership del girone B, attualmente in condominio con il Nibbiano che vuole rilanciarsi dopo il ko a Caldiero affrontando la Virtus Ciserano Bergamo ben collocata in zona playoff. La Virtus Verona, con l’inossidabile Luigi Fresco nel doppio ruolo di allenatore e presidente del sodalizio rossoblù, non è partita benissimo ma resta comunque una delle squadre ben attrezzate del raggruppamento.

VILLA VALLE A BIANCHI - Oggi debutto sulla panchina del Villa Valle (B) di Rolando Bianchi dopo la separazione del club lombardo con il tecnico Marco Sgrò. L’ex attaccante di Torino e Manchester City al lavoro con il vice Giuseppe Biava. Il primo esame per Bianchi è al “Libico” di Grumello Del Monte contro la Real Calepina. Il Villa Valle ha ufficializzato anche il nuovo ds: è Alessandro De Felice, 36 anni.

VARIAZIONE D'ORARIO - Alle ore 15.30 prendono il via Bisceglie-Palmese (H) e Francavilla-Gladiator (H), alle 16 Tropical Coriano-Crema (D), Turris-Manfredonia (H), Athletic Club Palermo-Licata (I) e Gela-Milazzo (I), alle 18 Nocerina-Brindisi (H) e alle 18.30 Virtus Verona-Chievo (C).

SENZA PUBBLICO - Ebolitana-Martina (H) e Enna-Avola (I) si giocano a porte chiuse per motivi di pubblica sicurezza riguardanti gli impianti delle società ospitanti.

COPPA ITALIA

SEDICESIMI IL 28 OTTOBRE - Le partite dei sedicesimi di Coppa Italia sono in calendario il 28 ottobre alle ore 14.30. Questi gli abbinamenti. Gara 1 Valenzana Mado-Biellese; G.2 Villa Valle-Brusaporto; G.3 Leon-Aurora Pro Patria; G.4 Sant’Angelo-Sanremese; G.5 Caldiero Terme-Cjarlins Muzane; G.6 Schio-Union Clodiense; G.7 Piacenza-Sasso Marconi; G.8 Lucchese-Sestri Levante; G.9 Prato-vincente Ternana-Recanatese (21 ottobre ore 15); G.10 Siena-Ancona; G.11 Teramo-Sassari Latte Dolce; G.12 Real Aversa-L’Aquila; G.13 Turris-Viterbese; G.14 Fidelis Andria-Virtus Francavilla; G.15: Gelbison-Nuova Igea Virtus; G.16 Modica-Licata.