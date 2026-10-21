La Serie D in tv a novembre: cinque gare

Diretta su Vivo Azzurro Tv e YouTube canale Lnd. Si parte (1/11) con il derby Piacenza-Nibbiano&Valtidone (girone B). L'8 Viterbese-Trastevere (G), il 15 Prato-Tau Altopascio (E), il 22 Teramo-Ancona (F) e il 29 Reggina-Siracusa (I)
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2 min

Pubblicato il 21.10.2026, 18:49

ROMA - A Novembre saranno cinque i match di Serie D in diretta su Vivo Azzurro Tv  tutti visibili gratuitamente previa registrazione su app o sito della piattaforma digitale FIGC. Le partite saranno trasmesse anche sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Di seguito le sfide in programma  con inizio alle ore 14.30.
1 novembre Piacenza-Nibbiano & Valtidone (10ª giornata Girone B)
8 novembre Viterbese-Trastevere (11ª giornata Girone G)
15 novembre Prato-Tau Altopascio (12ª giornata Girone E)
22 novembre Teramo-Ancona (13ª giornata Girone F)
29 novembre Reggina-Siracusa (14ª giornata Girone I)

 

COME VEDERE VIVO AZZURRO TV – Per accedere a Vivo Azzurro TV basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente degli eventi in programma. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.

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