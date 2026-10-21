La Serie D in tv a novembre: cinque gare

Diretta su Vivo Azzurro Tv e YouTube canale Lnd. Si parte (1/11) con il derby Piacenza-Nibbiano&Valtidone (girone B). L'8 Viterbese-Trastevere (G), il 15 Prato-Tau Altopascio (E), il 22 Teramo-Ancona (F) e il 29 Reggina-Siracusa (I)