Orbetello Calcio, ora il sogno è la Serie D

Dalla stagione sportiva 2023/2024 l'Orbetello Calcio 1908 ha iniziato una nuova fase della propria storia. Grazie al sostegno dello sponsor Ditech ed alla passione e determinazione del presidente Giorgio Crea , la società ha intrapreso un percorso di crescita che l’ha portata fino al campionato di promozione. Un traguardo importante, ma certamente non un punto di arrivo. Il sogno è riportare l'Orbetello in Serie D.

Un'ambizione sostenuta anche dai risultati sul campo. Attualmente in vetta alla classifica, la formazione biancoceleste ha confermato il proprio ottimo momento con la vittoria di domenica scorsa, alimentando entusiasmo e fiducia nell’ambiente. Lo storico stadio Vezzosi, che in passato ha ospitato le gesta dell’Orbetello Calcio in Serie C, continua a essere il cuore pulsante della passione biancoceleste. Una vera roccaforte, sostenuta ogni domenica da tifosi che dimostrano grande attaccamento alla squadra e ai propri colori.

Il progetto

La crescita riguarda anche il settore giovanile, sempre più numeroso. Grazie alla collaborazione del Comune di Orbetello, da quest’anno la società può utilizzare anche il campo adiacente al Vezzosi, garantendo nuovi spazi per gli allenamenti e per le attività dei più giovani. A Orbetello il calcio assume un ruolo sempre più importante, non soltanto sul piano sportivo, ma anche come motore di aggregazione, crescita sociale e valorizzazione del territorio. Una realtà capace di coinvolgere le nuove generazioni, rafforzare il senso di comunità e contribuire concretamente al benessere e alla qualità della vita. Stabilità, continuità e determinazione sono i principi alla base del progetto societario. Ne è testimonianza la fiducia riposta in mister Federici, alla guida della squadra sin dall’inizio di questa nuova avventura.

Un ringraziamento va anche al nuovo direttore sportivo Zanobini, che ha contribuito a rafforzare la rosa con numerosi calciatori di spessore, provenienti in gran parte dal panorama calcistico toscano. L’Orbetello Calcio guarda al futuro con entusiasmo e ambizione, forte di una società solida, di una città appassionata e di una storia che merita di tornare protagonista. La promozione è il presente, la Serie D è il sogno. A Orbetello c’è tutta la volontà di continuare a crescere.