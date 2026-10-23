Serie D, 9ª giornata: domani cinque anticipi

Si parte alle 14.30 con la gara Caldiero-Brusaporto (girone B) e si prosegue alle 15 con Millesimo-Sanremese (A), Scanzorosciate-Villa Valle (B), Monastir-Trastevere (G) e Melfi-Palmese (H). Domenica Virtus Francavilla-Manfredonia sarà trasmesso in diretta su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della Lnd