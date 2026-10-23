Serie D, 9ª giornata: domani cinque anticipi
Si parte alle 14.30 con la gara Caldiero-Brusaporto (girone B) e si prosegue alle 15 con Millesimo-Sanremese (A), Scanzorosciate-Villa Valle (B), Monastir-Trastevere (G) e Melfi-Palmese (H). Domenica Virtus Francavilla-Manfredonia sarà trasmesso in diretta su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della Lnd
ROMA - La nona giornata del campionato di Serie D inizia domani con cinque anticipi. Si parte alle 14.30 con la gara Caldiero-Brusaporto (girone B) e prosegue alle 15 con Millesimo-Sanremese (A), Scanzorosciate-Villa Valle (B), Monastir-Trastevere (G) e Melfi-Palmese (H).
RINVIO - A seguito del provvedimento emesso dalla Prefettura di Agrigento per motivi di ordine pubblico la gara del girone I Castrumfavara-Reggina è stata rinviata a mercoledì 28 ottobre (ore 14.30).
LIVE – Il match di cartello del girone H Virtus Francavilla-Manfredonia sarà trasmesso domenica in diretta su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della Lnd. Collegamento dallo stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana a partire dalle ore 15.45 per i contenuti esclusivi da bordocampo.
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