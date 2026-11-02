Paura in Serie D, calciatore sbatte la testa e perde conoscenza: salvato dal guardalinee

Paura in Serie D , dove l'assistente arbitrale Roberto Cusimano è stato il primo a prestare soccorso a un calciatore che aveva appena battuto violentemente la testa a terra , perdendo conoscenza nel corso della gara tra Trastevere e Anzio. Tempestivo l'intervento dell'assistente della sezione di Palermo , specializzando in anestesia e attento nel gestire la situazione emergenziale.

Serie D, un calciatore sbatte la testa a terra e perde conoscenza: tempestivo l'intervento del guardalinee

Dopo uno scontro di gioco, uno dei protagonisti del match Trastevere-Anzio è finito giù, sbattendo la testa sul manto erboso e perdendo conoscenza. Una volta compresa la gravità della situazione, - come racconta il portale ufficiale dell'AIA - Cusimano ha immediatamente raggiunto il calciatore, trovandolo incosciente e con una respirazione agonale. Grazie alle proprie competenze mediche, l'assistente arbitrale ha prestato i primi soccorsi, procedendo alla ventilazione mediante pallone Ambu. Dopo alcuni momenti di apprensione, il calciatore ha gradualmente ripreso a respirare autonomamente. Cusimano ha continuato a monitorarne le condizioni anche all'interno dell'ambulanza, verificandone la risposta agli stimoli attraverso semplici richieste di movimento.

Cusimano eroe per un giorno, il ringraziamento del Comitato Nazionale AIA

Il presidente Francesco Massini e tutto il Comitato Nazionale AIA ringraziano Roberto Cusimano per la prontezza e la professionalità dimostrata, con cui è intervenuto in maniera tempestiva in una situazione molto delicata: "È un orgoglio vedere come i nostri Arbitri si mettano in luce non solo per il proprio impegno sui terreni di giuoco ma anche per lo spirito di altruismo e di generosità che da sempre li contraddistingue".