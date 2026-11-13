Serie D: eletto il nuovo Consiglio del Dipartimento Interregionale

ROMA - Ampia partecipazione delle società di Serie D alle operazioni di rinnovo del Consiglio del Dipartimento Interregionale, le quali hanno registrato la partecipazione di oltre il 97% dei club del campionato. Le consultazioni, effettuatesi tra il 30 ottobre e il 2 novembre, hanno permesso alle società di esprimere direttamente le proprie preferenze per individuare i rappresentanti delle tre aree geografiche di riferimento per il prossimo quadriennio. Le votazioni si sono svolte attraverso una procedura che ha previsto l’invio tramite PEC di un apposito modulo sottoscritto dal presidente o dal legale rappresentante di ciascuna società. Ogni club ha potuto indicare fino a nove nominativi, con un massimo di tre preferenze per ciascuna area territoriale. Il nuovo Consiglio così determinato conferma sostanzialmente la composizione precedente, con un’unica novità nell’Area Centro, dove Emilio Volpi subentra a Giuseppe Pandolfini. Di seguito la composizione: