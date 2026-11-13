Serie D: eletto il nuovo Consiglio del Dipartimento Interregionale
ROMA - Ampia partecipazione delle società di Serie D alle operazioni di rinnovo del Consiglio del Dipartimento Interregionale, le quali hanno registrato la partecipazione di oltre il 97% dei club del campionato. Le consultazioni, effettuatesi tra il 30 ottobre e il 2 novembre, hanno permesso alle società di esprimere direttamente le proprie preferenze per individuare i rappresentanti delle tre aree geografiche di riferimento per il prossimo quadriennio. Le votazioni si sono svolte attraverso una procedura che ha previsto l’invio tramite PEC di un apposito modulo sottoscritto dal presidente o dal legale rappresentante di ciascuna società. Ogni club ha potuto indicare fino a nove nominativi, con un massimo di tre preferenze per ciascuna area territoriale. Il nuovo Consiglio così determinato conferma sostanzialmente la composizione precedente, con un’unica novità nell’Area Centro, dove Emilio Volpi subentra a Giuseppe Pandolfini. Di seguito la composizione:
- Area Sud: Giuseppe Dello Iacono, Francesco Cupparo, Luigi Barbiero.
- Area Centro: Maria Teresa Montaguti, Massimo Caldaroni, Emilio Volpi.
- Area Nord: Giacomo Diciannove, Sergio Gardellini, Pietro Bertapelle.
COORDINATORE BARBIERO - Luigi Barbiero è stato inoltre confermato dal Presidente LND, Giancarlo Abete, nel ruolo di Coordinatore del Dipartimento Interregionale, struttura che gestisce l’attività della Serie D. «L’esito della consultazione conferma la grande sintonia tra il Dipartimento e le società attraverso un rapporto costruito nel tempo nelle numerose occasioni di confronto. Questo dialogo costante ha permesso da sempre di intraprendere un percorso condiviso, ponendo le basi per una fiducia che oggi si rinnova con la conferma dell’intera squadra di consiglieri – ha dichiarato Barbiero, avvocato e docente universitario – Il mio sincero e sentito ringraziamento va a tutti i Presidenti per il consenso attribuito alla mia persona, che rafforzerà l’impegno per il raggiungimento di altri importanti risultati. Un ringraziamento particolare al Presidente Giancarlo Abete per aver rinnovato la propria fiducia nei miei confronti nel ruolo di coordinatore, un gratificante attestato di stima per condividere l’attività futura del Dipartimento».
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