ROMA - Il giudice sportivo ha accolto il reclamo presentato dall’Aurorain merito alla gara dei sedicesimi dicontro il, assegnando la vittoria a tavolino al club biancoblù. La decisione ribalta così l’esito maturato sul campo (successo dei brianzoli ai rigori) e modifica, di conseguenza, anche il quadro degliin programma mercoledì prossimo: al posto di Sanremese-Leon, si giocheràallo stadio “Speroni” di Busto Arsizio, così come determinato dal sorteggio effettuato dal Dipartimento Interregionale per stabilire la squadra che avrebbe giocato in casa.

COPPA ITALIA SERIE D – OTTAVI DI FINALE

18 novembre 2026, ore 14.30