Coppa Italia Serie D: ecco gli ottavi
Accolto il reclamo della Pro Patria: out la Leon. In campo il 18 novembre: c'è Ancona-Ternana. Occhio a Piacenza-Lucchese
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ROMA - Il giudice sportivo ha accolto il reclamo presentato dall’Aurora Pro Patria in merito alla gara dei sedicesimi di Coppa Italia contro il Leon, assegnando la vittoria a tavolino al club biancoblù. La decisione ribalta così l’esito maturato sul campo (successo dei brianzoli ai rigori) e modifica, di conseguenza, anche il quadro degli ottavi di finale in programma mercoledì prossimo: al posto di Sanremese-Leon, si giocherà Aurora Pro Patria-Sanremese allo stadio “Speroni” di Busto Arsizio, così come determinato dal sorteggio effettuato dal Dipartimento Interregionale per stabilire la squadra che avrebbe giocato in casa.
COPPA ITALIA SERIE D – OTTAVI DI FINALE
COPPA ITALIA SERIE D – OTTAVI DI FINALE
18 novembre 2026, ore 14.30
Parte sinistra del tabellone
Villa Valle-Valenzana
Aurora Pro Patria-Sanremese
Union Clodiense-Cjarlinz Muzane
Piacenza-Lucchese
Parte destra del tabellone
Ancona-Nuova Ternana
Sassari Latte Dolce-Real Normanna
Virtus Francavilla-Turris
Nuova Igea Virtus-Modica
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