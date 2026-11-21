ROMA - Continua il percorso di formazione della selezione Under 18 Serie D. Dopo lo stage dell’area centro sud che lo scorso 11 Novembre ha coinvolto 44 giocatori di appartenenza dei club del quarto Campionato d’Italia è arrivato il momento per il selezionatore Giuliano Giannichedda di testare le doti di altri quarantaquattro calciatori classe 2008 e 2009 delle società di Serie D del Nord Italia. Mercoledì 25 Novembre alle 12 i giocatori e lo staff dell’Under 18 Serie D si ritroveranno al centro sportivo Veronello di Calmasino (Vr) per una seduta di allenamento. Alle 14 è prevista una gara amichevole a ranghi contrapposti. Il match è aperto al pubblico. Nela foto in alto, i tecnico Giannichedda.