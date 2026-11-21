Serie D, secondo stage per la Rappresentativa
ROMA - Continua il percorso di formazione della selezione Under 18 Serie D. Dopo lo stage dell’area centro sud che lo scorso 11 Novembre ha coinvolto 44 giocatori di appartenenza dei club del quarto Campionato d’Italia è arrivato il momento per il selezionatore Giuliano Giannichedda di testare le doti di altri quarantaquattro calciatori classe 2008 e 2009 delle società di Serie D del Nord Italia. Mercoledì 25 Novembre alle 12 i giocatori e lo staff dell’Under 18 Serie D si ritroveranno al centro sportivo Veronello di Calmasino (Vr) per una seduta di allenamento. Alle 14 è prevista una gara amichevole a ranghi contrapposti. Il match è aperto al pubblico. Nela foto in alto, i tecnico Giannichedda.
Lista convocati
*classe 2009
PORTIERI: Federico Manzi (Derthona), Nicolò Mora* (Gozzano), Simone Saporiti (Brusaporto), Manuel Leto (Leon)
DIFENSORI: Federico Brusa* (Chisola), Marco Ferraro (Millesimo), Loris Fontana (Fiorenzuola), Leonardo Gervasoni (Virtus Ciseranobergamo), Riccardo Lo Re (Solbiatese), Filippo Di Lieto (Mezzolara), Riccardo Nicolini* (Crema), Elton Dodaj* (Varese), Riccardo De Mori (Biellese), Donato Calafiore* (Borgosesia), Christian Lamberi*(Sestri Levante), Filippo Olivari* (Club Milano), Matteo Bono* (Scanzorosciate), Gabriele Garbo*(Campodarsego), Jacopo Maria Baron* (Bassano), Sergio Bono* (Scanzorosciate).
CENTROCAMPISTI: Tommaso Premoli (Pavia), Matteo Calabria* (Brusaporto), Michele Rinaldi* (Villa Valle), Alessandro Prati* (Virtus Verona), Ibrahima Tamba* (Virtus Verona), Patrick Rossetto (Conegliano), Pietro Gonella*(Este), Mattias Allasufi* (Pro Patria), Gabriele Mataloni (Celle Varazze), Jacopo Maglia (Bassano), Lorenzo Zanelli (Correggese), Flavio Bastianelli (Fezzanese).
ATTACCANTI: Reda Kharroubi* (Alessandria), Patrik Lazzarini (Alessandria), Filippo Dalla Valle*(Borgosesia), Aron Persiano*(Bra), Andre Furtado*(Saluzzo), Christian Belotti*(Real Calepina), Roberto Oro*(Sasso Marconi), Nicolò Bianchi (Castellanzese), Lorenzo Mori*(Pontedera), Thomas Calia*(Pistoiese), Alessio Dal Corso (Sandonà), Marco Vettor (Brian Lignano).
Staff – Capo delegazione: Luigi Barbiero; Consulente della presidenza: Ettore Pellizzari; Responsabile area tecnica: Massimo Piscedda; Coordinatore area gestionale e amministrativa: Alberto Branchesi; Segretario: Barbara Coscarella; Dirigente accompagnatore: Maria Teresa Montaguti; Allenatore: Giuliano Giannichedda; Allenatore in seconda: Sergio Arnosti; Allenatore dei portieri: Mirko Corsi; Collaboratore tecnico: Gianfranco Tosoni; Preparatore atletico: Paolo Troiani; Match analyst: Davide Rampo; Medico: Antonio Ammendolia; Fisioterapista: Alessio Tettamanzi; Magazziniere: Sandro Della Pelle e Walter Ciolli.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS