Superlega, la Uefa scrive alla Corte UE per modifica sentenza: i dettagli

Cosa ha scritto la Uefa alla Corte Europea?

Nella lettera inviata al Tribunale e svelata dal Times, la federcalcio europea sottolinea come il comunicato non includa che la sentenza chiarisse che le organizzazioni sportive possono richiedere esenzioni dalle regole europee sulla concorrenza se sono nell’interesse pubblico, come per l’appunto sostiene di essere l’Uefa. Secondo quanto si legge nella lettera, i comunicati della Corte di Giustizia Europea «devono riflettere almeno fedelmente il contenuto effettivo della sentenza […]. Anche se apprezziamo che i comunicati stampa non siano vincolanti per il tribunale - prosegue la lettera - sono il punto focale dell’attenzione dei media in casi di alto profilo e danneggiano la percezione e la reputazione dell’Uefa, data l’estrema gravità della questione». Nei passaggi della lettera diffusi dal Times, la federcalcio gestita da Ceferin «chiede di garantire che il comunicato stampa venga modificato per riflettere accuratamente la sentenza della corte».