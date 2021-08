Tchouameni, la Juve si muove: il Monaco chiede 30 milioni

Per qualche giorno, dopo la delusione all’Europeo, Didier Deschamps ha rischiato di perdere la panchina della nazionale francese: si svegliava e si addormentava convivendo con le domande su Zidane e l’ombra di Zizou. Il silenzio del presidente federale, Noël Le Graët, rendeva il clima ancora più pesante. Una settimana di riflessioni, prima di sciogliere le riserve e rinnovare la fiducia al ct. Niente strappo con Deschamps, avanti insieme per preparare il Mondiale in Qatar: la scelta più logica dopo il secondo posto all’Europeo del 2016, perdendo la finale con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, e la Coppa del Mondo conquistata nel 2018 dalla Russia.