Kristian Thorstvedt, la Norvegia non è solo Haaland

L’impronta è quella dell’Ajax. Stessa politica aziendale del club olandese: scoprire talenti, valorizzarli e venderli. È questa la prima regola. Il Genk, a livello di scouting e di struttura organizzativa, è la nuova perla del Belgio. Colpisce la Top 11 dei giocatori lanciati: Cortouis in porta, Castagne e Maehle sono i due terzini, Koulibaly e Colley i difensori centrali. De Bruyne, Milinkovic, Malinovskyi e Berge (ceduto allo Sheffield United per 23 milioni) formano il centrocampo ideale. In attacco, Benteke con Leon Bailey o Hagi jr. Si lavora solo con i giovani, il modello è l’Ajax. La squadra è allenata da un olandese, John Van den Brom, e il suo vice è un italo-belga, Domenico Olivieri, classe 1968. Il gruppo ha un’età media di 23,4 anni. Jochen Janssen è il responsabile dello scouting del Genk, mentre il direttore generale è Eric Gerets, ex terzino del Milan di Giussy Farina e del Belgio di Guy Thys, secondo all’Europeo del 1980, mentre l’Italia veniva travolta dallo scandalo del calcio-scommesse.