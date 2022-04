Erakovic, la Stella Rossa presenta l’erede di Vidic

La curva dei tifosi della Stella Rossa ha dedicato uno striscione a Mihajlovic , ricoverato al Sant’Orsola di Bologna . Affetto, stima, riconoscenza, i legami del cuore non sono contratti e non hanno scadenze: “Vinci Sinisa ”. Stankovic si è sempre considerato un fratello di Miha: un rapporto nato a Roma , nella Lazio , quando Deki aveva diciotto anni ed era appena arrivato nel club di Sergio Cragnotti . Adesso allena la Stella Rossa , insegue il terzo “scudetto” consecutivo nella SuperLiga , ha vinto le ultime nove partite e ha agganciato il Partizan al primo posto a quota 78. Domenica può conquistare il titolo, deve battere a Belgrado il Radnicki 1923 senza aspettare di conoscere il risultato della squadra di Aleksandar Stanojevic sul campo del Cukaricki .

Gli scontri diretti

Stankovic è in vantaggio negli scontri diretti con il Partizan (1-1 e 2-0) e nella differenza reti (+1). La Stella Rossa ha in pugno il suo destino. Una squadra che gioca bene e diverte: 4-2-3-1 oppure 4-3-3. Tante soluzioni, le punte hanno garantito 57 gol su 75: venti li ha firmati Katai, undici Ivanic, dieci Pavkov e El Fardou Ben, sei Omoijuanfo. Ma il segreto va ricercato anche in difesa.

La scoperta

Stankovic ha aperto la strada a un centrale di grande avvenire, Strahinja Erakovic, ventuno anni, un metro e 86, ventisei partite nella SuperLiga, destro naturale, tenuto sotto osservazione dal Manchester United e dall’Atletico Madrid. Maglia numero 25, viene paragonato a Nemanja Vidic, uno degli intoccabili nel periodo d’oro di Alex Ferguson a Old Trafford. Anticipo, colpo di testa, visione di gioco. Titolare nella nazionale Under 21 di Goran Stevanovic. Erakovic è nato il 22 gennaio del 2001 a Batajnica, sobborgo di Zemun, una costola di Belgrado. Ha un contratto fino al 2025, è cresciuto nella Stella Rossa, costa tre milioni: Premier o Liga, in estate la sua carriera prenderà una nuova direzione.