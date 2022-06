Igor Paixão e la scalata del Coritiba, rivelazione del Brasileirão

Il Brasile continua a regalare sorprese. Nello scorso campionato era stato il Fortaleza di Juan Pablo Vojvoda, tecnico argentino, a ridisegnare le gerarchie: dalla promozione in A fino al quarto posto e alla qualificazione in Coppa Libertadores. In quella squadra giocava anche Ederson, arrivato in prestito dal Corinthians e diventato più avanti uno dei protagonisti dell’incredibile salvezza centrata in rimonta dalla Salernitana. Ma anche nel nuovo Brasileirão, arrivato alla nona giornata, c’è un altro club neo-promosso che si è infilato nelle zone alte della classica. È il Coritiba, allenato da paraguaiano Gustavo Morínigo. Prima ha vinto il titolo statale Paranaense e adesso sta mandando un segnale preciso alla concorrenza: la partenza brillante non è stata un fuoco di paglia, perché è quarto in classifica con quattordici punti, a -4 dal Corinthians. Un risultato straordinario in rapporto alle potenzialità economiche e al valore globale della squadra: i trentuno giocatori in rosa hanno una valutazione complessiva di 18,85 milioni di euro, in base a Transfermarkt. Una miracolosa gestione sportiva e amministrativa, quella del presidente Samir Namur, pronto a scommettere su Gustavo Morínigo, 45 anni, alla prima esperienza fuori dai confini del Paraguay, dove aveva vinto un campionato sulla panchina del Nacional di Asunción e guidato per un breve periodo anche la nazionale.