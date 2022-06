Natanael e la miniera d’oro del Coritiba

Il Coritiba, allenato dal paraguaiano Gustavo Morínigo, è l’unico club della Serie A brasiliana a non aver perso nessuna partita in casa dall’inizio del 2022, considerando il campionato nazionale (arrivato alla decima giornata) e i tornei statali. Allo stadio Couto Pereira soffrono tutti, hanno perso il Santos (nell’andata del terzo turno della “Copa do Brasil“) e il Fluminense (nel Brasileirão). Il Coritiba è stato promosso dalla B il 15 novembre del 2021, poi ha vinto il titolo Paranaense, il trentanovesimo della sua storia, e ora è quinto in classifica nel Brasileirão, a ridosso della zona che garantisce la qualificazione in Coppa Libertadores: ha 15 punti come il San Paolo dell’argentino Jonathan Calleri, capocannoniere con nove gol. Rappresenta un modello: bilancio in regola, mercato intelligente, talenti da valorizzare, un esempio di sana gestione in un calcio travolto spesso dai debiti. Si può sognare anche con una rosa che vale poco più di diciotto milioni, secondo le quotazioni di Transfermarkt. Un progetto nutrito dalle idee del presidente Juarez Moraes e Silva, erede di Renato Follador, portato via dal Covid, e dall’appoggio di una tifoseria innamorata: il numero dei soci, nell’ultimo anno, è salito da 12.000 a 41.000.