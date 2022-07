Laurienté, il Torino cerca l’accordo con il Lorient

Si è mosso il Torino, lo ha cercato il Sassuolo. Ha cominciato il ritiro estivo con il Lorient, ma Armand Laurienté ha capito che il 7 agosto - quando scatterà la Ligue 1 - potrebbe non giocare contro il Rennes ed essere già salito sull’aereo per l’Italia. Il problema, però, è il prezzo. Sette milioni, questa la richiesta dei dirigenti francesi per l’ala destra, ventitré anni, sei gol e due assist nello scorso campionato. Juric lo ha studiato attraverso una serie di video, Dionisi lo considera perfetto per il suo 4-2-3-1. Laurienté spinge per traslocare in Serie A. Ha un contratto fino al 2024 e non è orientato a prolungarlo.