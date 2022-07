Lepenant, la firma con il Lione e due compagni speciali: Lacazette e Tolisso

Hanno fatto una scelta di cuore, nell’Olympique Lione si sentono a casa: Alexandre Lacazette è tornato gratis dall’Arsenal, Corentin Tolisso non ha rinnovato con il Bayern e ha deciso di ricominciare dal club di Jean-Michel Aulas. Affetto e riconoscenza. Anche un po’ di nostalgia, come hanno spiegato Lacazette e Tolisso: l’attaccante era stato venduto ai Gunners nel 2017 per 53 milioni, il centrocampista era volato - sempre nello stesso anno - in Baviera per 41,5 milioni. In totale: 94,5. Sono ritornati a costo zero, dopo aver fatto ricco l’Olympique Lione, che è allenato dall’olandese Peter Bosz e prenota un ruolo di spicco in Ligue 1, al via dal 6 agosto, nella speranza di complicare almeno un po’ la vita al Paris Saint Germain.