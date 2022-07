Dario Osorio, il baby del Cile che ha fatto innamorare il Sassuolo e la Premier

E’ ALLENATO DA DIEGO LOPEZ - Ala sinistra, tredici partite e quattro gol in Primera Division, ha fatto innamorare il Sudamerica. E’ allenato da Diego Lopez, uruguaiano, ex capitano ed ex manager del Cagliari, molto legato a Cellino, che lo aveva portato più avanti al Brescia. Osorio si è presentato subito con una magia. Il 2 luglio, nel giorno del debutto in panchina di Lopez (che ha lavorato anche nel Bologna e nel Palermo), ha firmato il gol dell’1-0 contro l’Unión La Calera, trascinando la squadra alla vittoria per 2-1. E’ entrato in campo nel secondo tempo e ha cambiato direzione al match: istinto, fantasia, un metro e 82, genialità, tiro, scatto.

LA PREMIER LEAGUE - E’ un classe 2004, è nato il 24 gennaio, è cresciuto nel vivaio dell’Universidad de Chile e ha già esordito nella nazionale maggiore: il ct Eduardo Berizzo, argentino, ex Celta e Athletic Bilbao, reduce da un buon lavoro alla guida del Paraguay, lo ha lanciato il 7 giugno nell’amichevole con la Tunisia e gli ha dato un po’ di spazio anche con il Ghana. Sedici minuti in totale. Il Wolverhampton, che ha un rapporto forte con il manager Jorge Mendes, vuole portarlo subito in Premier League. Ha offerto cinque milioni di sterline. E’ pronto anche a ritoccare la proposta. Aspetta un segnale, vuole definire l’affare.