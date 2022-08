Chukwuemeka, dall’idolo Pogba al Chelsea: così Tuchel lo ha soffiato al Milan

I video di Pogba

Il suo idolo è Paul Pogba: il modello, il punto di riferimento, il poster che ha in testa da quando la sua carriera ha cominciato a prendere un indirizzo preciso. Repertorio ricco: sostanza e ricchezza tecnica. Spunti di qualità e protezione del pallone: un metro e 85, destro naturale, visione di gioco e tackle. E’ nato a Eisenstadt, è cresciuto a Northampton, dove ha iniziato a giocare. Nel 2016 è stato scoperto dall’Aston Villa, che garantiva al papà di Chukwuemeka un rimborso spese mensile per accompagnare il ragazzo nel centro sportivo dell’Academy, a Bodymoor Heath, vicino a Birmingham, nel North Warwickshire.

Da Smith a Lampard

Ha esordito in Premier il 19 maggio del 2021, in occasione della vittoria per 2-1 in casa del Tottenham. L’allenatore dell’Aston Villa era Dean Smith. Dodici le presenze nello scorso campionato, con un assist per Ollie Watkins nel 2-0 sul Norwich. Prezioso il lavoro svolto con Steven Gerrard, il suo primo consigliere dopo il divorzio tra il club di Birmingham e Smith. Il Chelsea gli ha fatto firmare un contratto per cinque anni. Chukwuemeka è il leader della nazionale inglese Under 19, che ha vinto - all’inizio di luglio - l’Europeo organizzato in Slovacchia, eliminando l’Italia di Casadei e Faticanti in semifinale e battendo Israele in finale. Nel 4-2-3-1 di Ian Foster, Chukwuemeka veniva schierato da mediano davanti alla difesa, in coppia con Timothy Iroegbunam, altro ragazzo del 2003, sempre di proprietà dell’Aston Villa.