Onyedika, il Milan vola in Danimarca

Deve rientrare in questi parametri il centrocampista che cerca il Milan: under 23, mediano, prezzo inferiore ai cinque-sei milioni, forza atletica, visione di gioco, esperienze con il 4-2-3-1. Ecco l’idenkitit, caratteristiche in linea con quelle di Kessié, “anche se un altro Franck non esiste”, ha spiegato Stefano Pioli, che ha dovuto salutare l’ivoriano, passato al Barcellona a parametro zero. “Cerchiamo esplosività e intelligenza, giocatori con un buon motore che sappiano stare in campo”, ha aggiunto il tecnico campione d’Italia. E dal computer di Geoffrey Moncada, classe 1987, capo scout del Milan, è spuntata anche la candidatura di Raphael Onyedika. E’ l’idea che sta prendendo forma, l’opzione per potenziare il reparto senza spendere la luna. Un centrocampista giovane, in fase di evoluzione, disposto ad accettare la panchina, ma già in grado di incidere in caso di emergenza.