Moises Caicedo, dall’Ecuador agli applausi in Premier

Tony Bloom è una leggenda del poker e ha costruito la sua fortuna imprenditoriale nel settore del betting. E’ il proprietario del Brighton , difficile che si perda una partita dei Seagulls (i Gabbiani), è quasi sempre in tribuna d’onore al Falmer Stadium . Durante l’ultimo mercato ha ceduto il terzino Cucurella al Chelsea per 65,3 milioni, il mediano Bissouma al Tottenham per 30 e il centravanti Maupay all’ Everton per 11,5. Ma sul conto in banca del Brighton sono appena piovuti altri 23 milioni: i soldi della clausola pagata dal Chelsea per portare a Stamford Bridge l’allenatore Graham Potter , scelto dal presidente Todd Boehly per sostituire Thomas Tuchel , esonerato. Ora i Seagulls, quarti in classifica con tredici punti dopo sei giornate, sono alla ricerca di un nuovo manager. E in attesa di prendere una decisione, Tony Bloom ha affidato la squadra ad interim al gallese Andrew Crofts .

CESSIONI DA FAVOLA - Fare buoni affari è il primo princippio di Bloom. E sul mercato, anche a gennaio, oltre al belga Leandro Trossard, ventisette anni, venti gol e tredici assist in 110 partite, potrebbe aprire l’asta per il centrocampista Moisés Caicedo, classe 2001, mediano-regista, ecuadoriano, nessun grado di parentela con Felipe, ex centravanti della Lazio, del Genoa e dell’Inter, volato ora in Arabia Saudita, grazie a un contratto d’oro firmato con l’Abha. Moises Caicedo ha preso il posto di Bissouma, portato al Tottenham da Conte. Pressing, personalità, forza nei contrasti, lancio, tanti palloni recuperati: è uno degli stranieri emergenti della Premier.

L’IDENTIKIT - E’ alto un metro e 78, è un destro naturale, ha firmato un contratto fino al 2025. Il Brighton lo aveva acquistato nel gennaio del 2021, puntando su questo centrocampista che si fa apprezzare per corsa, generosità e dinamismo. Caicedo ha iniziato a giocare in Ecuador nell’Independiente del Valle a tredici anni. I dirigenti del Brighton lo avevano acquistato spendendo cinque milioni, girandolo poi in prestito al Beerschot, serie B belga. Tony Bloom lo aveva riportato a casa nello scorso gennaio, proprio per agevolare il suo inserimento in vista della partenza di Bissouma. In questa prima parte della Premier, Caicedo si è rivelato un altro ottimo investimento. Sei partite e un gol al Leicester. Graham Potter lo considerava uno dei suoi intoccabili.