Vitor Roque può vincere la Libertadores a 17 anni: lo ha lanciato Felipe Scolari

L’appuntamento è per il 29 ottobre a Guayaquil, in Ecuador, allo stadio Monumental Isidro Romero Carbo, quando in Italia saranno le dieci di sera. L’Athletico Paranaense è a un passo dal cielo: dopo aver eliminato il Palmeiras, che aveva vinto le ultime due edizioni della Coppa Libertadores, si prepara ad affrontare in finale il Flamengo. La squadra è allenata da Felipe Scolari, campione del mondo con il Brasile nel 2002, e può conquistare la Champions del Sudamerica per la prima volta nella sua storia. Un evento magico, ecco perché i tifosi rossoneri hanno fatto scattare il conto alla rovescia, confidando su quel genio della panchina che è Felipe Scolari, quasi 74 anni, li compirà il 9 novembre. L’x ct della Seleçao è stato chiamato il 9 maggio e adesso si trova a pochi metri da un traguardo favoloso che garantirebbe al club di Curitiba prestigio, visibilità e soldi.