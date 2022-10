Saliba, il difensore da Top 11 della Premier League

Nel derby vinto per 3-1 sul Tottenham di Conte , sabato all’ Emirates Stadium , ha fatto trascorrere un pomeriggio complicato a Harry Kane . William Saliba è uno dei segreti dell’ Arsenal di Arteta , primo in classifica con ventuno punti in otto giornate. E’ l’unico francese dei Gunners , che nel 2004 - quando vinsero la Premier per l’ultima volta - avevano una ricca colonia che si salutava con “bonjour” e “bonsoir”: l’allenatore Wenger , Henry , Vieira , Pires , Wiltord , Cygan , Clichy e Aliadiere . Difensore, maglia numero 12, Saliba gioca sul centro-destra e forma uno dei tandem migliori della Premier accanto al brasiliano Gabriel Magalhães , corteggiato nei mesi scorsi dalla Juve .

LA FIDUCIA DI DESCHAMPS - Ha ventuno anni, Saliba, nato il 24 marzo del 2001 a Bondy, periferia di Parigi, come Mbappé. Genitori emigrati dal Camerun. Ha un posto sicuro nella lista dei convocati di Deschamps per il Mondiale in Qatar. L’Arsenal lo aveva soffiato alla concorrenza nel 2019, versando trenta milioni sul conto in banca del Saint-Etienne. Ha avuto la pazienza di aspettarlo, di farlo maturare. Lo ha lasciato in prestito per un anno nel club dove si era formato. E poi lo ha girato al Nizza e all’Olympique Marsiglia, in attesa di riportarlo a Londra in estate. Impatto brillante: otto presenze, due gol (al Bournemouth e al Brentford), un assist. E’ il difensore che in Premier vince più contrasti: 71 palloni recuperati, 11 nel derby con il Tottenham, quando ha spesso anticipato Kane. Un altro esame superato.