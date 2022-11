Adams, il Manchester United compra ancora dopo i 212 milioni spesi in estate

Il Manchester United ha speso 212 milioni durante il mercato estivo: da Antony a Casemiro , da Lisandro Martinez a Malacia , oltre allo svincolato Eriksen . A gennaio proseguirà l’opera di ricostruzione di Ten Hag , contratto triennale, ex Ajax , ottavo allenatore sulla panchina dei Red Devils dal 2013, dal giorno in cui Alex Ferguson ha deciso di andare in pensione. Il primo rebus riguarda Cristiano Ronaldo : ha un contratto fino al 2024. Ten Hag lo considera solo una riserva. Sei mesi di contrasti e di strappi. Il manager Jorge Mendes proverà a trovare a CR7 un nuovo club. Il tecnico olandese ha chiesto alla proprietà altri investimenti. L’obiettivo principale riguarda il centrocampo. Ten Hag cerca un mediano-regista che garantisca ritmo, chilometri e dinamismo. Il nome che apre la sua lista è quello di Tyler Adams , ventitré anni, americano, che gioca in Premier da agosto con la maglia del Leeds : dodici partite da protagonista con i “ Peacocks ”. Verrà studiato anche durante il Mondiale in Qatar , in attesa di formulare un’offerta.

BUNDESLIGA E PREMIER - Tyler Adams si è imposto nel Lipsia. Il Leeds lo ha pagato venti milioni e ora ne chiede quasi il doppio. I soldi non sono un problema per la famiglia Glazer. Ten Hag ha pieni poteri. A Old Trafford potrebbe cambiare presto anche la struttura dirigenziale: prende quota la candidatura di Van der Sar, ex portiere dei Red Devils e attuale direttore generale dell’Ajax. L’idea è quella di ricomporre un tandem che ad Amsterdam aveva garantito tre titoli e una semifinale di Champions: Ten Hag in panchina e Van der Sar dietro la scrivania.

IL MONDIALE IN QATAR - In attesa di sciogliere il nodo, il Manchester United punta dritto sul mercato. Tyler Adams è nato il 14 febbraio del 1999 a Wappingers Falls, negli Stati Uniti. Ha cominciato a giocare nell’accademia dei New York Red Bulls. Nel 2019 è stato scoperto dal Lipsia, che lo ha pagato 2,63 milioni di dollari. Ottimo l’impatto con il calcio tedesco: 103 partite tra Bundesliga e coppe, quattro assist e due gol (al Mainz e all’Atletico Madrid). Destro naturale, un metro e 75, ha un contratto fino al 2027. Trentadue presenze con la maglia degli Usa, guidati dal ct Gregg Berhalter e inseriti in Qatar nel girone B con Inghilterra, Galles e Iran. Ten Hag lo ha scelto per il suo nuovo Manchester.