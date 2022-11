Prestianni, l’argentino di 16 anni che piace al Real Madrid

Quel soprannome lo considera un amuleto, un portafortuna, come un braccialetto di stoffa da tenere legato intorno al polso: lo chiamano la “ Pulga ”, la pulce, in onore di Leo Messi , che in Argentina è un gradino sotto solo all’imperatore Diego Armando Maradona . Cinque lettere suggestive, che fanno sognare: Pulga. Ma per Gianluca Prestianni rappresentano esclusivamente un “apodo”, un nomignolo, che non si porta dentro illusioni e paragoni esagerati. Ala sinistra, sedici anni, un metro e 66, dribbling e finte, numeri da circo. Gioca nel Velez Sarsfield e il Real Madrid sta provando a opzionarlo. Il club spagnolo ha già compiuto qualche passo ufficiale. D’altronde, da un po’ di tempo, il presidente Florentino Perez ha dato una traccia precisa al mercato dei “blancos”. Si investe solo sui giovani talenti, come dimostrano gli acquisti che hanno scandito gli ultimi anni del Real: Vinicius Junior , Rodrygo , Valverde , Camavinga e Tchouaméni .

NUOVO INDIRIZZO - Adesso sul tavolo di Perez trovano posto due nomi, studiati a lungo e promossi dagli 007 dell’ingegnere: Endrick, sedici anni, attaccante brasiliano del Palmeiras, cinque gol in quattro partite con la nazionale Under 17, e Prestianni, classe 2006, cinque presenze e un assist in Superliga con il Velez, che lo ha già lanciato anche in Coppa Libertadores. Nella Champions del Sudamerica ha giocato tredici minuti durante la sfida vinta il 25 maggio per 4-0 contro l’Estudiantes: a farlo esordire era stato Julio Vaccari, che ora allena il Defensa y Justicia. Ma anche il nuovo tecnico Alexander Medina lo tiene in grande considerazione. A scoprire Gianluca Prestianni, che ha origini italiane ma dispone solo del passaporto argentino, è stato Guillermo Morigi, responsabile del settore giovanile del Velez, che vinse nel 1994 la Coppa Libertadores con Carlos Bianchi in panchina. È l’orgoglio di Ciudadela, città in provincia di Buenos Aires. Piace anche al Barcellona e si prepara a compiere diciassette anni. È nato il 31 gennaio, ha un contratto fino al 31 dicembre del 2024. Il suo procuratore è Rolando Zarate, fratello di Mauro, ex punta di Lazio, Inter e Fiorentina.