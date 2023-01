Yoane Wissa e la lezione del Brentford alle big della Premier

Il primo segreto del Brentford è in panchina: si chiama Thomas Frank , è danese, ha quarantanove anni e in Premier League ha battuto finora il Manchester United di Ten Hag (4-0), il City di Guardiola (2-1) e il Liverpool di Klopp (3-1), fermando anche il Chelsea di Potter (0-0) e il Tottenham di Conte (2-2). Alla fine del 2016 allenava il Brøndby , ma dopo una telefonata del presidente Cliff Crown decise di presentarsi negli uffici delle “Bees” al Gtech Community Stadium e di accettare il ruolo di vice-allenatore. Diciotto mesi come collaboratore di Richard O’Kelly e Dean Smith , poi il 16 ottobre del 2018 è salito al comando. E ha cominciato a scrivere la storia del Brentford, promosso nel 2021 in Premier dopo settantaquattro anni.

MERRY CHRISTMAS - Alla vigilia di Natale, il club ha annunciato su Twitter il rinnovo del contratto. Accordo fino al 2027. Niente clausole. Un messaggio chiaro alla concorrenza. Thomas Frank è molto amico di Eriksen, lo allenava nella Daninarca Under 17. L’anno scorso ha accompagnato il rientro di Christian nel Brentford, dopo l’arresto cardiaco e la decisione dei medici di restituirlo allo sport grazie a un defibrillatore sottocutaneo, stessa soluzione che aveva permesso a Daley Blind (passato nelle ultime ore dall’Ajax al Bayern) di tornare in campo.

IL NONO POSTO - Il Brentford non perde in campionato dal 23 ottobre: 4-0 in casa dell’Aston Villa. Sei risultati utili di fila, nono posto. Tra le intuizioni di Thomas Frank, oltre a Ivan Toney (dodici gol in Premier) e a Bryan Mbeumo (quattro reti), va inserito Yoane Wissa, ala sinistra, ventisei anni, nato in Francia - a Epinay-sur-Seine - ma stella della nazionale congolese. Svelto, molto tecnico, un metro e 80, maglia numero undici, in grado di inventare il lampo e di aiutare anche i centrocampisti. Ha cominciato a giocare nell’accademia dello Châteauroux. Poi è arrivato all’Angers, il club che ha lanciato Ounahi, il marocchino entrato nei piani del Napoli, e più avanti ha giocato nel Lorient. Nel 2021 si è legato al Brentford. Ha firmato fino al 2025, costa quindici milioni di sterline. In questo campionato ha segnato quattro gol. E’ stato grande protagonista del successo contro il Liverpool, in precedenza aveva lasciato il timbro nelle sfide con il Crystal Palace, il Leeds e il Nottingham Forest.