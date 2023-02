Andrey Santos, il Chelsea presenta l’erede di Jorginho

”Boa sorte”, questo il messaggio che gli hanno dedicato i dirigenti del Vasco da Gama su Twitter, dopo la chiusura della trattativa con il Chelsea . Buona fortuna: Andrey Santos è come un altro figlio per il club carioca, controllato dalla holding americana 777 Partners , che detiene il 70% delle quote ed è proprietaria anche del Genoa . Dal Brasileirão alla P remier League , da Rio de Janeiro a Londra : quasi 9.300 chilometri e dodici ore di volo. Un altro mondo, un’altra storia. E’ costato dodici milioni, Andrey Santos, diciotto anni, regista classico, scelto dai Blues come l’erede di Jorginho , ceduto all’ Arsenal nell’ultimo giorno del mercato di gennaio.

IL SUDAMERICANO UNDER 20 - E’ stato già a Stamford Bridge per le visite, ha postato le foto con la nuova maglia, ma non si è ancora allenato con Graham Potter e i compagni. Adesso è impegnato nel Sudamericano Under 20, che si sta svolgendo in Colombia. Andrey Santos è il leader del Brasile baby: governa il gioco, costruisce la manovra, il ct Ramon Menezes gli ha consegnato la fascia di capitano. Ha i tempi di inserimento di una mezzala e di un trequartista. Ha già segnato quattro gol: uno al Perù, uno all’Argentina, uno alla Colombia e uno all’Ecuador. E’ una delle stelle del torneo. Solo Vitor Roque, classe 2005, centravanti dell’Athletico Paranaense e della Seleçao Under 20, lo precede nella classifica dei cannonieri: cinque reti per il ragazzo di Timóteo, città dello Stato di Minas Gerais.

SCUOLA DI INGLESE - Il Vasco da Gama ha ceduto Andrey Santos il 6 gennaio, due mesi dopo la promozione in Serie A: traguardo raggiunto anche grazie agli otto gol di questo centrocampista che tira le punizioni e i rigori. Un metro e 80, destro naturale, è gestito dall’agenzia Bertolucci Sports. Era stato proposto anche in Italia e in Spagna. Il Chelsea, però, ha impostato l’affare e ha versato dodici milioni. Andrey Santos è nato a Rio de Janeiro il 3 maggio del 2004, è cresciuto nel vivaio del Vasco da Gama, il suo idolo da bambino era Busquets, storica colonna del Barcellona. Ha avuto come allenatori Jorginho, Emilio Faro, Zé Ricardo e Igor Guerra. Ha ricoperto il ruolo di play, oppure quello di mezzala nel 4-3-3. Sta già cominciando a studiare l’inglese. Vuole farsi trovare pronto all’appuntamento, ha firmato con il Chelsea fino al 2030. Ma prima ha un obiettivo: conquistare il Sudamericano Under 20, torneo che il Brasile non vince dal 2011, quando fu trascinato al successo da Neymar, autore di nove gol.